Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A műtrágyagyáros Bige László a Tisza Párt egyik leggazdagabb támogatója. A milliárdos üzletember már az éve elején felfedte az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy a Tiszával szimpatizál, de sajtóhírek szerint komoly összegekkel – legalább 100 millió forinttal – támogathatta is Magyar Péteréket. Az együttműködés a jelek szerint egyre szorosabbá válik. Az utóbbi időben a Tisza házi médiuma, a Kontroll honlapjának hírei között rendszeresen felbukkantak a Bigéék portfóliójába tartozó Genezis Partnerhálózat reklámjai. Néhány hónapja pedig a nagyvállalkozó egyik fia szintén teljes mellszélességgel beállt Magyar Péterék mögé, miközben távozott a családi cégbirodalom zászlóshajójának, a Nitrogénművek Zrt.-nek az igazgatóságából.

Bige Dávid nyár óta a Tisza szinte minden nagyobb rendezvényén ott van, s még egy Tisza-szigethez is csatlakozott. Gyakorlatilag Magyar Péterék aktivistájaként tevékenykedik. Ezt a képet erősíti Facebook-oldala is, ahol a Tisza mellett kampányol, miközben a kormány ellen hergeli a követőit.

A napi szinten megosztott tartalmak között szép számmal szerepelnek olyan balliberális portálok kormánykritikus anyagai, mint a HVG, az Index vagy a már említett Kontroll. A közéleti történéseket Bige Dávid jellemzően a Tisza érdekei szerint igyekszik keretezni.

Például Magyar Péterék adatszivárgási botránya kapcsán a Tisza videóját osztotta meg, amelyben a pártelnök a Fideszre igyekezett hárítani a felelősséget azért, hogy a Tisza mobilapplikációjáról kétszázezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.

Fotó: Facebook