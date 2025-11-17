Keresés

Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia

2025. november 17., hétfő 07:28 | Magyar Nemzet
Bige László Magyar Péter támogató Tisza Párt Bige Dávid

Magyar Péterék szája íze szerint beszél a közéleti témákról, és hangzatos lózungokkal hergeli a kormány ellen az embereket – így foglalható össze a milliárdos műtrágyagyártó, Bige László fiának tevékenysége a Facebookon. Bige Dávid nyár óta gyakorlatilag a Tisza aktivistájaként tevékenykedik, a családi cég igazgatóságából is távozott. Mindezt azután, hogy a családfő, Bige László százmillió forintnál is nagyobb összeggel támogathatta Magyarékat. Bizonyosan nem a véletlen műve, hogy Bigéék egyre szorosabbra fűzik a viszonyukat a Tisza Párttal: az elmúlt években megszaporodtak a zavaros céges és más ügyeik, Magyar Péterék kormányra kerülésétől számukra kedvezőbb üzleti környezetet remélhetnek.

  • Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A műtrágyagyáros Bige László a Tisza Párt egyik leggazdagabb támogatója. A milliárdos üzletember már az éve elején felfedte az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy a Tiszával szimpatizál, de sajtóhírek szerint komoly összegekkel – legalább 100 millió forinttal – támogathatta is Magyar Péteréket. Az együttműködés a jelek szerint egyre szorosabbá válik. Az utóbbi időben a Tisza házi médiuma, a Kontroll honlapjának hírei között rendszeresen felbukkantak a Bigéék portfóliójába tartozó Genezis Partnerhálózat reklámjai. Néhány hónapja pedig a nagyvállalkozó egyik fia szintén teljes mellszélességgel beállt Magyar Péterék mögé, miközben távozott a családi cégbirodalom zászlóshajójának, a Nitrogénművek Zrt.-nek az igazgatóságából.

Bige Dávid nyár óta a Tisza szinte minden nagyobb rendezvényén ott van, s még egy Tisza-szigethez is csatlakozott. Gyakorlatilag Magyar Péterék aktivistájaként tevékenykedik. Ezt a képet erősíti Facebook-oldala is, ahol a Tisza mellett kampányol, miközben a kormány ellen hergeli a követőit.

A napi szinten megosztott tartalmak között szép számmal szerepelnek olyan balliberális portálok kormánykritikus anyagai, mint a HVG, az Index vagy a már említett Kontroll. A közéleti történéseket Bige Dávid jellemzően a Tisza érdekei szerint igyekszik keretezni. 

Például Magyar Péterék adatszivárgási botránya kapcsán a Tisza videóját osztotta meg, amelyben a pártelnök a Fideszre igyekezett hárítani a felelősséget azért, hogy a Tisza mobilapplikációjáról kétszázezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.

Fotó: Facebook

