A Magyar Közút és a társszervek a Kékestetői bekötőúton, valamint az adótoronyhoz vezető mellékúton péntek este 19 órától vasárnap este 19 óráig teljes útzárat vezet be. Ugyancsak fakidőlésre figyelmeztet több erdőgazdaság is, így nemcsak a Mátrában, de a Bükkben, a Bakonyban és a Vértesben is kockázatos a túrázás, ezért azt kérik: senki nem menjen a hétvégén az erdőkbe.