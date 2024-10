Utolsó útjára kísérték Potápi Árpád Jánost + videó

Egyre rosszabb állapotban van Óbuda + videó

Menekülnek az Ezüsthegyről a helyiek, ők is félnek a kábítószeres hajléktalanoktól. Egyre több lakó jelzi a kerület vezetése felé a félelmeiket. Vannak olyanok akik már drótkerítést is húztak a házuk köré, a jelenleg is börtönben lévő Kiss László és társai azonban mégsem tesznek semmit.