Belföld

Utolsó kérdés: megemelik a társasági adót? Hidvéghi Balázs Brüsszel tervei ellen hív harcba + videó

2025. szeptember 27., szombat 11:00 | Hír TV

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs közzétette a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdését, amely a vállalatok által fizetett társasági adó megemeléséről szól. A politikus szerint Brüsszel és a hazai ellenzék akár 30 százalékra emelné a jelenlegi 9 százalékos adókulcsot, ami több százezer magyar vállalkozást sodorna veszélybe. A konzultációval a kormány a "magyar út" védelmét és az adóemelések elleni tiltakozást célozza!

  • Utolsó kérdés: megemelik a társasági adót? Hidvéghi Balázs Brüsszel tervei ellen hív harcba + videó

A Nemzeti Konzultáció ötödik kérdése: a társasági adó

 

Hidvéghi Balázs a kormány Facebook-oldalán tette közzé a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdését, ami a gazdaságpolitika egyik legfontosabb sarokkövére, a társasági adóra fókuszál:

„Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?”

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs Magyarországon a legalacsonyabb az Európai Unióban. Emlékeztetett, hogy 2010 előtt ez a kulcs még 19 százalék volt. Az alacsony adó eredménye Hidvéghi szerint egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely és rekord alacsony munkanélküliség.

 A brüsszeli követelés és a veszélyes következmények

 Hidvéghi Balázs a nyílt adóemelési szándékkal Brüsszelt vádolta: azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugat-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót.

Az államtitkár figyelmeztetett: egy ilyen emelés több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan, ami a bérek csökkenéséhez és elbocsátásokhoz vezetne. A kormány álláspontja ezzel szemben egyértelmű:

„Szerintünk jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat, és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is.”

Magyar út vagy brüsszel szolgálata?

A politikus szerint a hazai ellenzék a brüsszeli tervek végrehajtójaként veszélyeztetné mindazt, amit a kormány felépített. A döntés, ami előtt a magyarok állnak, világos!

  • A magyar út: A folytatja az adócsökkentést, a családi adókedvezményeket, a fiatalok és édesanyák adómentességét.
  • Brüsszel és a hazai kiszolgálók útja: megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt és megszüntetnék a rezsicsökkentést.

Hidvéghi Balázs arra kérte a választópolgárokat, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, mondjanak világos véleményt ezekről a mindenkit érintő kérdésekről, és tiltakozzanak az adóemelések ellen, nehogy „átverjenek minket” azok, akik titkolni akarják valódi terveiket.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

