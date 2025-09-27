Utolsó kérdés: megemelik a társasági adót? Hidvéghi Balázs Brüsszel tervei ellen hív harcba + videó

Megosztás itt:

A Nemzeti Konzultáció ötödik kérdése: a társasági adó

Hidvéghi Balázs a kormány Facebook-oldalán tette közzé a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdését, ami a gazdaságpolitika egyik legfontosabb sarokkövére, a társasági adóra fókuszál:

„Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?”

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs Magyarországon a legalacsonyabb az Európai Unióban. Emlékeztetett, hogy 2010 előtt ez a kulcs még 19 százalék volt. Az alacsony adó eredménye Hidvéghi szerint egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely és rekord alacsony munkanélküliség.

A brüsszeli követelés és a veszélyes következmények

Hidvéghi Balázs a nyílt adóemelési szándékkal Brüsszelt vádolta: azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugat-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót.

Az államtitkár figyelmeztetett: egy ilyen emelés több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan, ami a bérek csökkenéséhez és elbocsátásokhoz vezetne. A kormány álláspontja ezzel szemben egyértelmű:

„Szerintünk jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat, és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is.”

Magyar út vagy brüsszel szolgálata?

A politikus szerint a hazai ellenzék a brüsszeli tervek végrehajtójaként veszélyeztetné mindazt, amit a kormány felépített. A döntés, ami előtt a magyarok állnak, világos!

A magyar út: A folytatja az adócsökkentést, a családi adókedvezményeket, a fiatalok és édesanyák adómentességét.

Brüsszel és a hazai kiszolgálók útja: megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt és megszüntetnék a rezsicsökkentést.

Hidvéghi Balázs arra kérte a választópolgárokat, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, mondjanak világos véleményt ezekről a mindenkit érintő kérdésekről, és tiltakozzanak az adóemelések ellen, nehogy „átverjenek minket” azok, akik titkolni akarják valódi terveiket.

Forrás: MTI

Fotó: MTI