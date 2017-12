Utólag is lehet majd korrigálni a büntetést

Enyhítenek a matrica nélküli autópálya-használat büntetésével kapcsolatos szabályozáson. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményben jelentette be, hogy most már utólag is lehet matricát vásárolni. Az illegális autópálya-használat után egy órájuk lesz azoknak, akik véletlenül hajtottak fel a fizetős szakaszra, hogy megvegyék a matricát. Így a 14 ezres bírság helyett jóval olcsóbban megúszhatják a tévedést. A változtatás jövő januártól léphet hatályba.