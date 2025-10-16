Útmutató a túléléshez Európában: miért a Békemenet és a Nemzetei Konzultáció a józan ész utolsó mentsvára?

Megosztás itt:

Két Európa áll egymással szemben. Az egyik a brüsszeli illúziók és a hazai gyűlöletpolitika által táplált káosz. A másik a magyar valóság: a cselekvés, az építkezés és a józan ész politikája. A Békemenet és a Nemzeti Konzultáció most nem egy párt melletti kiállás, hanem egy népszavazás e két világ között.

Első Felvonás: A káosz színháza – Ahol a Valóság Mellékszereplő

Ahhoz, hogy megértsük a jelen tétjét, elég körbenéznünk. Láthatjuk a párizsi politikai színház abszurd drámáját, ahol a cselekvőképtelenség lett a norma. Láthatjuk a brüsszeli gazdaságpolitika "mestertervét", amely a saját iparunkat és gazdáinkat áldozza fel egy ideológiai alapú vámháború oltárán. Láthatjuk a migrációs paktumot, ami no-go zónákat és terrort exportál. Ez a brüsszeli illúzió, egy olyan világ, ahol a valóság tényeit felülírják a "haladó" eszmék.

És mit látunk itthon? Ennek az illúziónak a helyi franchise-képviseletét. A magyar ellenzék, élén a legújabb messiás-jelölttel, egyetlen dolgot kínál: a tagadást. A politikai programjuk, ahogy azt a mélyebben gondolkodó, a puszta jelszavakon túllátó emberek is érzékelik, a gyűlöletre épül. Ez a "negációra épülő identitás" filozófiai csapdája: aki önmagát valami ellenében határozza meg, az annak a foglyává válik.

Ezért a tiszásoknak nincs szükségük valós programra, csak "kólásdobozként" kezelt, "büdös szájú" és "agyhalott" jelöltekre. Ezért nem kell érteni a gazdasághoz, ha elég annyit kiabálni, hogy "lopás". És ezért nem kell építeni semmit, ha a rombolás ígérete is elég. De gyűlöletből még soha nem épült semmi.

Második felvonás: A magyar valóság – A Cselekvés kultúrája

Ezzel az illúzióval szemben áll a magyar valóság. Ez nem egy elmélet, hanem kézzelfogható tettek sorozata.

Amikor a kormány 3%-os hitelt ad a vállalkozásoknak és a családoknak, az nem ideológia, hanem cselekvés.

Amikor ezer új, magyar gyártású busz gördül az utakra, az nem egy vágyálom, hanem cselekvés.

Amikor egy tízmilliárdos, napenergiával működő gyár épül egy kisvárosban, az nem egy brüsszeli prezentáció, hanem cselekvés.

Amikor a hitelminősítők a háborús válság közepén is befektetésre ajánlják az országot, az a cselekvés eredménye.

Ez a magyar modell. A józan ész politikája, amely nem azt kérdezi, mi hangzik jól egy brüsszeli konferencián, hanem azt, hogy mi szolgálja a magyar emberek érdekét.

Harmadik felvonás: A döntés – A te szavazatod a józan észre

És itt érkezünk el a mához. A Békemenet és a Nemzeti Konzultáció ebben a harcban nem egyszerűen politikai események. Ezek a józan ész népszavazása.

A Nemzeti Konzultáció nem egy kérdőív, hanem egy önvédelmi fegyver, amit a kormány a te kezedbe ad. Minden egyes válasz egy "töltény" a miniszterelnök tárában a brüsszeli csatákhoz. Egy üzenet, hogy a magyarok nem kérnek a háborús adókból és a brüsszeli diktátumokból.

A Békemenet pedig nem egy pártrendezvény, hanem egy nemzeti hitvallás. Egy erődemonstráció, amely megmutatja a világnak, hogy a magyarok a béke, a szabadság és a szuverenitás pártján állnak. Nem valaki ellen, hanem valamiért: a hazánkért.

A kérdés, amit mindannyiunknak fel kell tennie, egyszerű: az illúziók színházában akarunk statiszták lenni, vagy a valóságot építő nemzet aktív tagjai? A döntés a te kezedben van. Mondj nemet a gyűlöletre! Válaszd a cselekvést! Válaszd a valóságot!