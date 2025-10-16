Útmutató a túléléshez Európában: miért a Békemenet és a Nemzetei Konzultáció a józan ész utolsó mentsvára?

Két Európa áll egymással szemben. Az egyik a brüsszeli illúziók és a hazai gyűlöletpolitika által táplált káosz. A másik a magyar valóság: a cselekvés, az építkezés és a józan ész politikája. A Békemenet és a Nemzeti Konzultáció most nem egy párt melletti kiállás, hanem egy népszavazás e két világ között.
Első Felvonás: A káosz színháza – Ahol a Valóság Mellékszereplő
Ahhoz, hogy megértsük a jelen tétjét, elég körbenéznünk. Láthatjuk a párizsi politikai színház abszurd drámáját, ahol a cselekvőképtelenség lett a norma. Láthatjuk a brüsszeli gazdaságpolitika "mestertervét", amely a saját iparunkat és gazdáinkat áldozza fel egy ideológiai alapú vámháború oltárán. Láthatjuk a migrációs paktumot, ami no-go zónákat és terrort exportál. Ez a brüsszeli illúzió, egy olyan világ, ahol a valóság tényeit felülírják a "haladó" eszmék.
És mit látunk itthon? Ennek az illúziónak a helyi franchise-képviseletét. A magyar ellenzék, élén a legújabb messiás-jelölttel, egyetlen dolgot kínál: a tagadást. A politikai programjuk, ahogy azt a mélyebben gondolkodó, a puszta jelszavakon túllátó emberek is érzékelik, a gyűlöletre épül. Ez a "negációra épülő identitás" filozófiai csapdája: aki önmagát valami ellenében határozza meg, az annak a foglyává válik.
Ezért a tiszásoknak nincs szükségük valós programra, csak "kólásdobozként" kezelt, "büdös szájú" és "agyhalott" jelöltekre. Ezért nem kell érteni a gazdasághoz, ha elég annyit kiabálni, hogy "lopás". És ezért nem kell építeni semmit, ha a rombolás ígérete is elég. De gyűlöletből még soha nem épült semmi.
Második felvonás: A magyar valóság – A Cselekvés kultúrája
Ezzel az illúzióval szemben áll a magyar valóság. Ez nem egy elmélet, hanem kézzelfogható tettek sorozata.
- Amikor a kormány 3%-os hitelt ad a vállalkozásoknak és a családoknak, az nem ideológia, hanem cselekvés.
- Amikor ezer új, magyar gyártású busz gördül az utakra, az nem egy vágyálom, hanem cselekvés.
- Amikor egy tízmilliárdos, napenergiával működő gyár épül egy kisvárosban, az nem egy brüsszeli prezentáció, hanem cselekvés.
- Amikor a hitelminősítők a háborús válság közepén is befektetésre ajánlják az országot, az a cselekvés eredménye.
Ez a magyar modell. A józan ész politikája, amely nem azt kérdezi, mi hangzik jól egy brüsszeli konferencián, hanem azt, hogy mi szolgálja a magyar emberek érdekét.
Harmadik felvonás: A döntés – A te szavazatod a józan észre
És itt érkezünk el a mához. A Békemenet és a Nemzeti Konzultáció ebben a harcban nem egyszerűen politikai események. Ezek a józan ész népszavazása.
A Nemzeti Konzultáció nem egy kérdőív, hanem egy önvédelmi fegyver, amit a kormány a te kezedbe ad. Minden egyes válasz egy "töltény" a miniszterelnök tárában a brüsszeli csatákhoz. Egy üzenet, hogy a magyarok nem kérnek a háborús adókból és a brüsszeli diktátumokból.
A Békemenet pedig nem egy pártrendezvény, hanem egy nemzeti hitvallás. Egy erődemonstráció, amely megmutatja a világnak, hogy a magyarok a béke, a szabadság és a szuverenitás pártján állnak. Nem valaki ellen, hanem valamiért: a hazánkért.
A kérdés, amit mindannyiunknak fel kell tennie, egyszerű: az illúziók színházában akarunk statiszták lenni, vagy a valóságot építő nemzet aktív tagjai? A döntés a te kezedben van. Mondj nemet a gyűlöletre! Válaszd a cselekvést! Válaszd a valóságot!