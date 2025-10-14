Keresés

2025. 10. 14. Kedd
Útmutató a túléléshez Európában: Leckék a józan észről egy olyan országtól, amely még nem adta fel

2025. október 14., kedd 18:20 | Hír TV
gazdaság háború ellenzék szuverenitás migráció publicisztika magyar modell Brüsszel józan ész

Két Európa létezik ma. Az egyik a brüsszeli buborékban fogant, ideológiáktól fűtött, a valóságtól elrugaszkodott utópia, amely a kontinenst a háború, a gazdasági hanyatlás és a migrációs káosz felé sodorja. A másik a magyar valóság, a józan észre, a nemzeti érdekre és a cselekvésre épülő csendes forradalom. Publicisztikánk bemutatja e két világ harcát.

1. A brüsszeli laboratórium: A kudarcba fulladt kísérlet

Képzeljünk el egy laboratóriumot, ahol fehér köpenyes "szakértők" egy tökéletes társadalom receptjét próbálják kikeverni. Ez a mai Brüsszel. A receptjük egyszerűnek tűnik: adjunk hozzá korlátlan migrációt a "multikulturalizmus" jegyében, fűszerezzük meg egy adag gender-ideológiával, öntsük nyakon egy háborús pszichózissal, majd az egészet finanszírozzuk a nemzetállamoktól elvett pénzből. Az eredmény? Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó európaiak milliói látják, katasztrofális. A "multikulti" no-go zónákat és terrort szült, a "zöld" ideológia tönkretette a német ipart, a háborús uszítás pedig a szakadék szélére sodorta a kontinenst. Ez a brüsszeli modell: egy elmélet, ami a gyakorlatban megbukott.

2. A helyi franchise: a magyar ellenzék, mint a brüsszeli recept helyi képviselője

És mit látunk itthon? A brüsszeli kísérlet hazai franchise partnereit. Az ellenzék, különösen a Tisza Párt, nem tesz mást, mint importálja ezeket a kudarcra ítélt ideológiákat. A programjuk a brüsszeli parancsok szolgai végrehajtása: adóemelés a háborúért, a migrációs paktum elfogadása, a nemzeti érdekek feladása. A szarkazmus mögött a szomorú valóság az, hogy miközben a "változásról" papolnak, valójában ugyanazt a romboló politikát képviselik, ami Nyugat-Európát már a csőd szélére juttatta. A politikai pályafutás, ami egy családi árulással kezdődik, logikusan folytatódik a nemzeti érdekek elárulásával.

3. A magyar antitézis: A józan ész csendes forradalma

De létezik egy másik világ. Míg Brüsszel elméleteket gyárt, a magyar kormány cselekszik. Ez a magyar modell, a józan ész politikája.

  • Ahol Brüsszel migránsgettókat építene, ott a magyar kormány határkerítést épít.
  • Ahol Brüsszel adót emelne a háborúért, ott a magyar kormány adót csökkent és 3%-os hitelt ad a vállalkozásoknak.
  • Ahol Brüsszel a globalista kultúrát erőlteti, ott a magyar kormány a nemzeti filmipart támogatja, ami nézettségi rekordokat dönt.

És ami a legfontosabb, ez a józan ész nemcsak a Parlamentben, hanem a hétköznapokban is jelen van. Ott van abban a 12 éves fiúban, aki megmenti az apja életét, abban a borsodi sajtmesterben, aki legyőzi a franciákat, és abban a faluban, amelyik nem vár Brüsszelre, hanem maga újítja fel a játszóterét. Ez a magyar valóság, a cselekvés, a felelősségvállalás és a közösség ereje.

Konklúzió: A választás a mi kezünkben van

A harc tehát nem egyszerűen pártok között zajlik. A küzdelem egy életképtelen, romboló ideológia és egy életerős, építkező, a valóság talaján álló nemzeti stratégia között dől el. A kérdés, amit minden hazájáért felelősséget érző polgárnak fel kell tennie, egyszerű: a brüsszeli laboratórium kísérleti egerei akarunk lenni, vagy a saját, magyar jövőnk kovácsai? A válasz a mi kezünkben van.

 Olvassa el a legfontosabb cikkeinket, amelyek bemutatják a brüsszeli politika kudarcát és a magyar modell sikerét!

