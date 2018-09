Útdíj: a kormány kész megfontolni a fuvarozók javaslatait

Megfontolják a fuvarozók javaslatait az útdíjjal összefüggésben – ígéri a Fidesz szóvivője. A szállítmányozók azt szeretnék elérni, hogy csökkentsék, vagy engedjék el fizetési kötelezettségüket azokon a szakaszokon, amelyeket a felújítások miatt nem lehet megfelelően használni. A Liberálisok is előálltak egy új elképzeléssel: szerintük az úthasználat-arányos díjfizetést a sztrádát használó személyautókra is ki lehetne terjeszteni.

150 milliárd forintból fejlesztené a vidéki úthálózatot a kormány, ám a forrás egy részét díjemelésből fedezné. „5,8 százalékos inflációarányos emelés lesz az e-útdíj tekintetében, amit a fuvarozók fizetnek. Az autópálya-matricák ára is változik egyetlen egy kategóriánál. Ez az a kategória, amit egyébként legkevésbé magyarok és legnagyobb arányban vesznek külföldiek, ez pedig a 10 napos matrica ára” – jelentett be még múlt héten Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

2975 forint helyett 3500 forintot kell fizetniük az autósoknak már a jövő hónaptól a 10 napos matricáért.

A fuvarozók eddig is a megtett úttal arányos díjat fizettek. A Liberálisok most azt javasolják, hogy ez a rendszer legyen érvényes az autósokra is az autópályákon. „A kormánynak ahelyett, hogy drágítja az árakat, arra kellene törekedni, hogy az úthasználattal arányossá tegye a díjaknak a megszabását. A jelenlegi kamerarendszerek egyébként elméletileg alkalmasak rá” – mondta Sermer Ádám, a párt elnökhelyettese.

A fuvarozók egy hete kérték az autópályadíjak csökkentését, vagy megszüntetését azokon az útszakaszokon, ahol a felújítások miatt problémás a közlekedés. A Fidesz szóvivője azt ígéri, megfontolják a javaslatokat.

„Ez egy új javaslat, meg kell még nézzük részletesen és szakpolitikusainknak értékelni kell, tehát kiérlelt álláspontról nem tudok beszámolni. Az viszont biztos, hogy minden olyan bevétel, ami az úthasználattal kapcsolatban érkezik a magyar költségvetésbe, az az utaknak a javítását, felújítását, új utak létrehozását kell szolgálja” – mondta Hidvéghi Balázs.

A Liberálisok azt is kérik, hogy a kormány vezesse vissza a 4 napos autópálya matricát. Ez 2011 végéig 1650 forintba került, ekkor azonban a kormány megszüntette azt és a legolcsóbb a most 3500 forintosra dráguló 10 napos matrica lett.