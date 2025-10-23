Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó

Rekordtömeg a Békemeneten, kiállás a háború ellen + videó

Minden eddiginél nagyobb tömeg gyűlt össze a mai békemeneten, hogy kiálljanak a szabadságért és a háború ellen - hangsúlyozta a CÖF-CÖKA elnöke a HírTV-nek. Csizmadia László kifejtette: az esemény sorsdöntőnek számít a brüsszeli nyomásgyakorlás és a háborús fenyegetés miatt.