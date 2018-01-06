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Utcára vonulnak a diákok

Hír TV

2018. január 6., szombat 16:30

„Ne menj suliba!” címmel szerveznek tüntetést a Facebookon január 19-re a Parlament elé.

A tanulók kezdeményezése az oktatási rendszer siralmas állapotára akarja felhívni a figyelmet, élhetőbb, gyerekekre szabottabb oktatási rendszert szeretnének, mert a diákok túlterheltek.

A Független Diákparlament több ezer résztvevőre számít. A Facebookon 6500-an igazolták vissza, hogy elmennek, és további 25 ezren jelezték, hogy érdekli őket a megmozdulás.

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