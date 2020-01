Úszásoktatás alsósoknak

Szavazás: Ön kinek ad igazat? Orbán Viktornak, aki szerint igazságtalan munka nélkül milliókat kifizetni, vagy a Soros-szervezetnek, amely szerint százmilliós összeget kell kifizetni a gyöngyöspatai romáknak szegregáció miatt? Ha Ön Orbán Viktorral ért egyet, akkor küldje SMS-ben az „O” betűt, ha pedig a Soros-szervezet véleményét osztja, akkor küldje az „S” betűt a +36/30 310 4444 telefonszámra! Egy gellérthegyi villából aggódnak a gyöngyöspatai cigányok tanulmányaiért. Az Informátor stábja megtalálta és interjút is készített az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány kuratóriumi elnökével. Ujlaky András szervezete vitte végig azt a szegregációs ügyet, amelynek az eredménye az lett, hogy a bíróság ítélete szerint 100 millió forint kártérítést kell kifizetnie a gyöngyöspatai önkormányzatnak. Futószalagszerűen gyártják a bírósági kártérítési kereseteket a rossz börtönkörülményekre hivatkozva baloldalhoz köthető ügyvédek - mondta Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kereszténydemokrata politikus közölte: eddig 12 ezer kártérítést ítéltek meg a bíróságok, amely alátámasztja, hogy az erre szakosodott ügyvédek visszaélnek a joggal, ezért a jogszabályok módosítását javasolják. A kormány azonnali hatállyal felfüggeszti a börtönkártérítések kifizetését - közölte Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Karácsony Gergely újra azzal fenyegeti a kormányt, hogy a főváros nem járul hozzá az Atlétikai VB megrendezéséhez. A főpolgármester a 24.hu-nak adott interjúban beszélt arról, hogy ha az állami kuka-holding nem adja meg a fővárosi szemetes-cégnek a 10 milliárdos tartozását, nem írja alá a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek szánt levelet. Mintegy 32 milliárd forintból emeli a kormány a területi közigazgatásban dolgozók bérét, legalább 10, de átlagosan 18 százalékkal, és a cafeteria-rendszert is újra bevezetik áprilistól a területi közigazgatásban - közölte a Miniszterelnökség. Szétszakadhat a balos ágazati szakszervezet - erről ír a Magyar Nemzet. A lap szerint a kereskedelemben dolgozók úgy vélik, hogy kérdéses gazdálkodást folytat a kormányellenes tüntetéseken rendszeresen szereplő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A kormány célja, hogy a legkorszerűbb ellátásban részesüljenek az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. 200 millió forint értékű új CT- berendezést vásárolt a Miskolci Kórház. A beruházás részeként 100 millió forintból felújították a Semmelweis tagintézmény egyik épületszárnyát, ahol a későbbiekben radiológiai központot alakítanak ki. Az űrkutatás a XXI. század legfontosabb szektorai között az egyik vezető terület, amelyből Magyarország sem akar kimaradni - mondta a Bayer show-ban az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferencz Orsolya úgy fogalmazott: az egész világ az űrszektort fejleszti, a régiós társaink már évek óta sokkal jelentősebb forrásokkal dolgoznak ezen a területen, mint hazánk. Ezért is akar Magyarország tudományos kutatóűrhajóst küldeni az űrbe. Míg korábban bolgárok, szerbek, horvátok és magyarok is közreműködtek az embercsempészetben, az utóbbi időben a déli határon elfogott embercsempészek zöme szír - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Rendszeresen egyeztetett Soros Györggyel a hazánkat ismét megtámadó uniós biztos, Vera Jourová - tudta meg az Origo. Szavazás: Ön kinek ad igazat? Orbán Viktornak, aki szerint igazságtalan munka nélkül milliókat kifizetni, vagy a Soros-szervezetnek, amely szerint százmilliós összeget kell kifizetni a gyöngyöspatai romáknak szegregáció miatt? Ha Ön Orbán Viktorral ért egyet, akkor küldje SMS-ben az „O” betűt, ha pedig a Soros-szervezet véleményét osztja, akkor küldje az „S” betűt a +36/30 310 4444 telefonszámra! A közjó azt kívánja, hogy minél hamarabb alakuljon stabil parlamenti többség Romániában, ezért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatja, hogy tavasszal előrehozott parlamenti választások legyenek - jelentette ki Kolozsváron Kelemen Hunor. Az RMDSZ a következő egy hónapban 200-220 ezer támogató aláírást akar összegyűjteni a Székely Nemzeti Tanács által elindított, nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés sikere érdekében - közölte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A francia rohamrendőrök menekítették ki Emmanuel Macron elnököt egy párizsi színházból, amit tüntetők rohamoztak meg - a nyugdíjrendszer reformja miatt már másfél hónapja sztrájkolnak a dolgozók. Matteo Salvini, az olasz Liga párt Maranellóban tartja a január 26-i tartományi választások kampányzáró eseményét: az eddig „vörös” Emilia Romagna megszerzésével a jobboldal utat vághat magának az esetleges kormányváltáshoz. Fényjátékokkal, London belvárosának fellobogózásával és külön erre az alkalomra tervezett pénzérme kibocsátásával készül a brit kormány a Brexitre, vagyis az Egyesült Királyság EU-tagságának két hét múlva esedékes megszűnésére. Recep Tayyip Erdogan török elnök a Politico hírportálon felszólította az EU-t: ha azt akarja, hogy vége legyen a líbiai konfliktusnak, akkor támogassa Törökország líbiai lépéseit. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, hogy ad még egy esélyt Olekszij Honcsaruk miniszterelnöknek és kormányának, azzal a feltétellel, ha teljesítenek bizonyos feladatokat - közölte az államfő sajtószolgálata. Az ukrán főügyészi hivatal ismételten azzal a kéréssel fordult Iránhoz, hogy adja át az ukrán szakértőknek a MAU ukrán légitársaság Teheránnál tévedésből lelőtt utasszállító repülőgépének feketedobozait. A kanadai kormányfő felszólította Iránt, hogy küldje el Franciaországba a január 8-án Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait. Vizsgálat indul annak kiderítésére, hogy Marie Yovanovitch-ot, az Egyesült Államok volt kijevi nagykövetét megfigyelték-e hivatali ideje alatt - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Újabb szoftverhibát talált a Boeing vállalat a 737 MAX típusú gépein, amelyeket tavaly márciusban kivontak átmenetileg forgalomból két ilyen utasszállító katasztrófája után. Legkevesebb hét hegymászót sodort el lavina a nepáli Annapurna-hegy közelében. Az erdő- és bozóttüzek után Kelet-Ausztrália több körzetében már a kiadós esőzések okozta áradások jelentenek problémát. Gumicsónakkal próbált a Tiszán keresztül Magyarországra jutni öt szír határsértő. A rendőrök három embert feltartóztattak, két társukat még keresik - tájékoztat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. A vízirendészek mentettek ki egy nőt a Dunából a főváros IX. kerületében, a Boráros tér egyik hajóállomásánál. Teljesen lezárják az M1-es autópályát vasárnap reggel a 43-as és az 55-ös kilométerszelvények között vadkihajtás miatt - közölte a rendőrség. Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal A magyar férfi kézilabda-válogatott 36:29-re kikapott a világbajnoki ezüstérmes Norvégiától az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. Gulyás István szövetségi kapitány elmondta, a magyar férfi kézilabda-válogatott félénk hozzáállása volt a legnagyobb baj a Norvégiával szemben elveszített mérkőzésen. A magyar női válogatott 13:10-re legyőzte Görögországot a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokság negyedik fordulójában, így utolsó csoportmérkőzésének eredményétől függetlenül csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe. Hosszú Katinka és Késely Ajna is nyert egy-egy aranyérmet a Pekingben zajló, Úszó Bajnokok Sorozata második állomásának nyitónapján. Balázs Attila megnyerte a Bangkokban rendezett, 54 ezer dollár (16,2 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi challenger-tenisztornát.