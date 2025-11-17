Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

Megosztás itt:

A magyar kormányfő rámutatott, miközben kiderült, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, és ahelyett, hogy ellenőrzés kezdődne, vagy felfüggesztenék a további kifizetéseket, a bizottsági elnök mégtöbb pénz küldését szorgalmazza.

Ez olyan, mintha úgy akarnánk egy alkoholistát leszodkatni az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette, ezt kell udvariasan megfogalmaznia a holnapi nap során.

Ursula von der Leyen kérését Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán Orbán Viktornál nyersebben fogalmazott. Kocsis Máté azt írja,

az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér).