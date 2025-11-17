Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

2025. november 17., hétfő 17:58 | HírTV
válasz Kocsis Máté visszautasítás Ursula von der Leyen Orbán Viktor

Alaposan meglepődött Orbán Viktor, hiszen pénzt kért a korrupciós botránytól hangos Ukrajna további finanszírozásához Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – derül ki az miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videóból.

  • Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

A magyar kormányfő rámutatott, miközben kiderült, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, és ahelyett, hogy ellenőrzés kezdődne, vagy felfüggesztenék a további kifizetéseket, a bizottsági elnök mégtöbb pénz küldését szorgalmazza. 

Ez olyan, mintha úgy akarnánk egy alkoholistát leszodkatni az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát 

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette, ezt kell udvariasan megfogalmaznia a holnapi nap során. 

Ursula von der Leyen kérését Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán Orbán Viktornál nyersebben fogalmazott. Kocsis Máté azt írja,

az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér).

Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik? – zárta sorait.

 
 
 

További híreink

Óriásit fordul az időjárás a hét első napján, ennek sokan nem fognak örülni

Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó

Sokkban vannak a rajongók: Ő lenne Miller Dávid új barátnője?

Aljas támadás Szoboszlai ellen az ír közszolgálati csatorna stúdiójában

Ennek a 4 csillagjegynek sorsfordító változást hoz a Nyilas hava

Nagy a baj: rálőttek a katonákra Magyarország szomszédjában

Láncreakció – Ukrajna stratégiai vereség felé halad, írja a német Bild katonai elemzője + videó

Az Aldi csak 4999 forintért adja a legújabb termékét, máshol tízezrekért lehet beszerezni

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

További híreink

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést
2
A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó
3
Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben
4
Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó
5
Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó
6
Búcsú a vb-től – Szoboszlai Dominik ígérete a szurkolóknak
7
Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó
8
Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó
9
Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó
10
100 éves német gyár zárhat be – a dolgozók tüntetéssorozatba fogtak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!