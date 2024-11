Űrorvosa is van már Magyarországnak

Megosztás itt:

Magyarországon elsőként végezte el az Európai Űrügynökség (ESA) által akkreditált űrorvos szakképzést Nagy Klaudia Vivien, ezzel a kardiológus az ország első ESA-minősített űrorvosaként támogatja az európai űrhajósok küldetéseit, köztük a kijelölt magyar űrhajós, Kapu Tibor 2025-re tervezett misszióját is.

Nagy Klaudia Vivien 2011-ben végzett az egyetemen, azóta a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán dolgozik, és itt végezte a PhD-képzést is. Szakterülete a kardiológia, ezen belül az elektrofiziológia – olvasható az egyetem MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében. A közleményben idézik Nagy Klaudia Vivient, aki elmondta, szakmapolitikával is foglalkozik, elvégezte a London School of Economics and Political Sciences levelező egészségügyi közgazdaságtani mesterképzését, illetve részt vesz magyar és nemzetközi kardiológiai szakmapolitikai szervezetekben. Mindemellett sportesemények orvosi biztosításában is van tapasztalata.

Nagy Klaudia Vivien hozzátette: a HUNOR-program 2022-ben kereste meg az egyetemet, hogy vegyen részt az űrprogram orvosi, egészségügyi részének a biztosításában. A projektért Merkely Béla rektor felel, közvetlen munkatársaként pedig őt kérte fel az operatív feladatok ellátásra. A szakember felidézte: a több mint 240 jelentkező előválogatását követően, 2022 nyarán egészségügyi alkalmasság alapján a Semmelweis Egyetem választotta ki 25 ember közül a legjobb 8 űrhajósjelöltet, amihez az intézmény kidolgozott egy, az ESA és a NASA irányelveit is magába foglaló protokollt. Szerettek volna saját know-how-t hozzátenni a meglévő protokollokhoz, ezért számos kiegészítő szűrést is végeztek, ilyen például szív-MR és a véralvadási paraméterek vizsgálata.

Az űrhajósok képzést kaptak telemedicinából és újraélesztésből is a felkészítés során. Az adjunktus kiemelte: a négy magyar űrhajósjelölt orvosi eredményeit az ESA is elfogadta, tehát egészségügyi szempontból európai asztronauta-minősítést is kaptak a Semmelweis Egyetemen készült eredmények alapján. Mint írták: a kiválasztási folyamatot követően kereste meg a magyar szakembert az ESA orvosi vezetője, így lett űrorvosjelölt.

Fotó: Semmelweis.hu