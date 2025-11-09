Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Harsány

Következik:

Vezércikk café - Olvasunk a sorok között 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Urnához járulnak a választók Kismarján és Józsefvárosban

2025. november 09., vasárnap 07:01 | MTI
Józsefváros időközi választás Kismarja

Két helyen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Kismarján polgármestert és hattagú képviselő-testületet, míg a főváros VIII. kerületében önkormányzati képviselőt választanak.

  • Urnához járulnak a választók Kismarján és Józsefvárosban

A Hajdú-Bihar vármegyei Kismarján azért kell időközi polgármester-választást tartani, mert a település képviselő-testülete augusztus 19-én kimondta a feloszlását. A polgármesteri posztért két független jelölt verseng: Zsiros László eddigi polgármester és Szabó Károly volt képviselő. A hattagú képviselő-testületbe kerülésért tizenkét független jelölt indul, közülük öten a korábbi önkormányzati testületnek is a tagjai voltak. A választói névjegyzékben több mint 1000 helybéli szerepel.

A főváros VIII. kerületében, a 8. számú egyéni választókerületben pedig képviselő-választást tartanak,

mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület - Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Párbeszéd-A Zöldek Pártja - Szikra Mozgalom Egyesület - LMP-Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott. Öt jelölt indul: Horváth Alexander, Tóth Erzsébet és Tóth-Ádám Éva függetlenként, továbbá Pálovics Emese Csilla (Fidesz-KDNP) és Czeglédy Ádám (MSZP). A választói névjegyzékben több mint 4200-an szerepelnek.

A Baranya vármegyei Bosta roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

 

 

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Ruhaszárítás hűvös időben: így lesznek finom illatúak bent is a ruhák

Mindenki megkeresheti, ki a Tiszás az utcájában vagy a falujában

Mindenki megdöbbent: ő a Megasztár 3. élő show-jának kiesője

Eldőlt a Szoboszlai-Wirtz kérdés? Slot a nagy nyilvánosság előtt ismertette a tervét

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Már népbetegség, pedig iszonyú fájdalommal jár – így kerülheted el a legegyszerűbben

Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó

További híreink

Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó

A tisztelet csúcsa: Lázár János arról, hogyan kérte ki Trump Orbán Viktor tanácsát + videó

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
2
Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó
3
Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó
4
Bűncselekmény történt – Interaktív térkép készült a Tisza Párt kiszivárgott adataiból + videó
5
Egy kulisszák mögötti videót osztott meg Orbán Viktor + videó
6
Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el
7
Újabb félmilliárd a hit és a zene szolgálatában: Indul a vallásos könnyűzenei pályázat
8
„Orbán győzelmet aratott” – Amikor a Politico és a Bloomberg is kénytelen elismerni a magyar sikert
9
A hét politikai nonszensze Harsányi Leventével – A normabontó politikai piknik + videó
10
Komment - Washingtonban történelmi megállapodás született + videó

Legfrissebb híreink

Baleset történt az M1-es autópályán Bőny közelében

Baleset történt az M1-es autópályán Bőny közelében

 Szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz vasárnap reggel az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, a 108-as kilométernél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Útinform.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!