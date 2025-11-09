Urnához járulnak a választók Kismarján és Józsefvárosban

Megosztás itt:

A Hajdú-Bihar vármegyei Kismarján azért kell időközi polgármester-választást tartani, mert a település képviselő-testülete augusztus 19-én kimondta a feloszlását. A polgármesteri posztért két független jelölt verseng: Zsiros László eddigi polgármester és Szabó Károly volt képviselő. A hattagú képviselő-testületbe kerülésért tizenkét független jelölt indul, közülük öten a korábbi önkormányzati testületnek is a tagjai voltak. A választói névjegyzékben több mint 1000 helybéli szerepel.

A főváros VIII. kerületében, a 8. számú egyéni választókerületben pedig képviselő-választást tartanak,

mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület - Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Párbeszéd-A Zöldek Pártja - Szikra Mozgalom Egyesület - LMP-Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott. Öt jelölt indul: Horváth Alexander, Tóth Erzsébet és Tóth-Ádám Éva függetlenként, továbbá Pálovics Emese Csilla (Fidesz-KDNP) és Czeglédy Ádám (MSZP). A választói névjegyzékben több mint 4200-an szerepelnek.

A Baranya vármegyei Bosta roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.