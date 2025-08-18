Űrmissziója után ismét Magyarországon Kapu Tibor + videó
2025. augusztus 18., hétfő 12:37
| Hír TV
A kutatóűrhajós gépe a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landolt. Megérkezése után Magyarország második asztronautája sajtótájékoztatót is tartott. Kapu Tibor 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végzett.
A helyszínen kapcsoltuk Scharner Félix tudósítónkat.
