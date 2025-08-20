Ünnepi szentmisét és Szent Jobb Körmenetet tartanak a budapesti Szent István-bazilikában + videó

Már a baloldali elemzőcégek szerint is apad a Tisza Párt előnye + videó

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

Kamera örökítette meg Magyar Péter újabb orbitális hazugságát + videó A Tisza Párt elnöke dorogi országjárásán azt mondta, hogy Orbán Viktor ahelyett, hogy a béke megteremtésén dolgozna, éppen egy 30 milliárdos jachton nyaral. Ez idő alatt a kormányfő az Európai unió 27 tagállamának vezetőjével tanácskozott.

Magyar Péter egyre több lépése bizonyítja, hogy Brüsszel embere + videó Magyar Péternek nincs önálló gondolata sem az orosz-ukrán konfliktusról, sem pedig másról - jelentette ki a fidesz frakció szóvivője. Németh Balázs szerint Magyar Péter papagájként ismételgeti Ursula von der Leyenék álláspontját. Kocsis Máté pedig rámutatott: Magyar Péter egy báb, akinek minden brüsszeli diktátumot teljesítenie kell.