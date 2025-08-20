Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 20. Szerda István napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ünnepi szentmisét és Szent Jobb Körmenetet tartanak a budapesti Szent István-bazilikában + videó

2025. augusztus 20., szerda 17:29 | HírTV
szentmise államalapítás ünnepe Szent Jobb Körmenet

Elkezdődött az ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet a Szent István-bazilikában. A szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatja be. A helyszínen van Adorján Kira HírTV tudósítója.

  • Ünnepi szentmisét és Szent Jobb Körmenetet tartanak a budapesti Szent István-bazilikában + videó

További híreink

„Leköpik, kővel és botokkal dobálják őket” – kiakadtak a pécsi állatkert dolgozói

Kamera örökítette meg Magyar Péter újabb orbitális hazugságát + videó

Íme a teljes lista: őket tüntették ki augusztus 20. alkalmából

Dibusz Dénes ezt kívánja a Fradi-verő Qarabag játékosainak + videó

Ez lett 2025-ben Magyarország Cukormentes Tortája

Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

Bizonyíték van arra, hogy Raskó György pénzeli a Tisza Pártot + videó

11 990 forintért árul az Aldi egy olyan készüléket, amihez hasonló mindenhol máshol több százezer

Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó

További híreink

Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó

Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása

Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó
2
Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter
3
Szent István Rend kitüntetésben részesült Kapu Tibor és Farkas Bertalan + videó
4
Óriási elismerés érte Kerkez Milost
5
A washingtoni csúcs után így látja a helyzetet Donald Trump
6
Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása
7
Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost
8
Már a baloldali elemzőcégek szerint is apad a Tisza Párt előnye + videó
9
Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó
10
Tragédia: megölte magát egy képviselő a finn parlament épületében

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar Péter egyre több lépése bizonyítja, hogy Brüsszel embere + videó

Magyar Péter egyre több lépése bizonyítja, hogy Brüsszel embere + videó

 Magyar Péternek nincs önálló gondolata sem az orosz-ukrán konfliktusról, sem pedig másról - jelentette ki a fidesz frakció szóvivője. Németh Balázs szerint Magyar Péter papagájként ismételgeti Ursula von der Leyenék álláspontját. Kocsis Máté pedig rámutatott: Magyar Péter egy báb, akinek minden brüsszeli diktátumot teljesítenie kell.
Bizonyíték van arra, hogy Raskó György pénzeli a Tisza Pártot + videó

Bizonyíték van arra, hogy Raskó György pénzeli a Tisza Pártot + videó

 Lebukott a korábban Momentumot és Márki-Zay Pétert éltető agrárszakértő, ugyanis kiderült, hogy most Magyar Péteréket pénzeli. Raskó György a közösségi oldalán értekezett arról, hogy több millióan akarják leváltani Orbán Viktort. Egy kommentelő pedig azt írta, hogy Raskó tudja, mi a helyes, ezért támogatja anyagilag is a Tisza Pártot.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!