Ünnepi szentmisét és Szent Jobb Körmenetet tartanak a budapesti Szent István-bazilikában + videó

Elkezdődött az ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet a Szent István-bazilikában. A szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatja be. A helyszínen van Adorján Kira HírTV tudósítója.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza Párt elnöke dorogi országjárásán azt mondta, hogy Orbán Viktor ahelyett, hogy a béke megteremtésén dolgozna, éppen egy 30 milliárdos jachton nyaral. Ez idő alatt a kormányfő az Európai unió 27 tagállamának vezetőjével tanácskozott.
Magyar Péternek nincs önálló gondolata sem az orosz-ukrán konfliktusról, sem pedig másról - jelentette ki a fidesz frakció szóvivője. Németh Balázs szerint Magyar Péter papagájként ismételgeti Ursula von der Leyenék álláspontját. Kocsis Máté pedig rámutatott: Magyar Péter egy báb, akinek minden brüsszeli diktátumot teljesítenie kell.
Lebukott a korábban Momentumot és Márki-Zay Pétert éltető agrárszakértő, ugyanis kiderült, hogy most Magyar Péteréket pénzeli. Raskó György a közösségi oldalán értekezett arról, hogy több millióan akarják leváltani Orbán Viktort. Egy kommentelő pedig azt írta, hogy Raskó tudja, mi a helyes, ezért támogatja anyagilag is a Tisza Pártot.