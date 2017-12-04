2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Ünnepi fénybe borult Budapest

Hír TV

2017. december 4., hétfő 08:52

Nemcsak az adventi koszorú első gyertyáját gyújtották meg, de Budapest ünnepi fényeit is felkapcsolták advent első vasárnapján. A főváros koszorúját a Városháza parkban rendezett téli fesztiválon és karácsonyi vásáron állították fel. Az első gyertyát Osztie Zoltán plébános és Szalay-Bobrovniczky Alexandra, főpolgármester-helyettes közösen gyújtotta meg.

Csepelen kőkereszt állításával ünnepelték advent első vasárnapját. A szentelésen részt vett az emlékhely létrehozását kezdeményező Németh Szilárd országgyűlési képviselő. A kereszttel szemben annak az áruházláncnak az egyik üzlete található, amely korábban azzal került be a hírekbe, hogy saját márkás termékeinek csomagolásáról leszedette a keresztény jelképeket.

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