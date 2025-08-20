Ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót a Parlament előtt + videó

Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó A MÁV-on élcelődött Geszti Péter. Az újfent az előadói rétegből érkező kritika mellett Monitor című műsorunkban nem ment el szó nélkül Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője sem, aki szerint semmi másról nincs szó, mint az emberek hergeléséről, hogy „ebben az országban minden rossz”.

Kövér László: A magyar politikában az új Károlyi Mihályok és az új Linder Bélák már színre léptek A demokratikus magyar állam erejét a választópolgárok szavazata adja, 1990-ben ezzel az erővel zártuk le hazánkban a kommunizmus, majd 2010-ben a posztkommunizmus korszakát, 2010 óta ez az erő viszi előre az országot - jelentette ki Kövér László kedden Zalaegerszegen.