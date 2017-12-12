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Ungváry: Zsaroláshoz használták a III/III-as iratokat

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2017. december 12., kedd 07:17, frissítve: kedd 07:20

A rendszerváltás utáni Parlament 35 tagjáról mutatta ki egy történész, hogy szerepeltek az 1990 előtti állambiztonság nyilvántartásában.

Ungváry Krisztián könyve alapján az Antall-kormány több miniszterének neve is szerepel az iratokban, de közülük csak néhányan voltak ténylegesen is ügynökök. A történész az Indexnek azt nyilatkozta: a rendszerváltás utáni hatalom kicsinyes politikai játszmákhoz, zsarolási adat-bankként használta a III/III. iratokat, ezért baj, hogy nem nyilvánosak az akták.

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rendszerváltásUngváry KrisztiánügynökaktákIII/III

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