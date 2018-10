Ungár Péter Puzsérra szavaz

Az LMP országgyűlési képviselője azt írta: a párt hatalmas ziccert hagy ki, ha nem áll be egységesen Tarlós István független kihívója mögé. Ungár Péter szerint a főpolgármester-jelöltség támogatása megalapozná a Jobbik-LMP együttműködés gyakorlatát is. A politikus levelében megoldási javaslatokat is tesz a mérsékelt politikai centrum elfoglalására, szerinte az LMP-nek akkor van esélye a Fidesszel szemben, ha sokszínű és szélesebb koalíciót építenek.