Ungár Péter: Nem tudtunk az amerikai kampánypénzekről

A miniszter elmondta, az év végéig megállapodás születik a partnerségi megállapodásról és az Európai Bizottság a sajtóhírek szerint is elfogadásra ajánlja az újjáépítési tervet.

Dollárbaloldal: szó sem lehetett mikroadományokról

Feltűnő gyorsasággal, a megalakulása után egy héttel már össze is szedett több mint egymilliárd forintot, majd el is utalta azt Márki-Zay Péteréknek Korányi Dávid amerikai szervezete, az Action for Democracy.