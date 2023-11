Ungár Péter maffiafilmben érezte magát, amikor Szigetvári Viktorral tárgyalt

Megosztás itt:

Már a baloldalon sem hiszik el, hogy mikroadományokból gyűltek össze százmilliók a 2021-es előválasztási és 2022-es országggyűlési voksolások kampányára. Most Ungár Péter is kifejtette gondolatait ez ügyben.

Az LMP-társelnök a balliberális Szabad Európának nyilatkozva a minap arról nyilatkozott:

a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom 506 milliója, valamint a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom több mint 1,848 milliárdja ugyanattól a körtől érkezett.

Emlékezetes: a 2020-as választások külföldi befolyásolása miatt a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódni kezdtek. Ennek eredményeként több részjelentést is nyilvánosságra hoztak az Országgyűlés szakbizottságának honlapján. A titkos minősítés alól feloldott beszámolókból kiderült, hogy a Karácsony Gergely korábbi tanácsadója, Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy nevű amerikai szervezeten, valamint egy svájci alapítványon keresztül

több mint négymilliárd forinttal támogatták külföldről a baloldal kampányát. A jelentésben olvasható az is, hogy a 99 Mozgalom pénzügyeit intéző párbeszédes önkormányzati képviselő, Perjés Gábor több alkalommal összesen mintegy félmilliárd forintot fizetett be készpénzben a szervezet OTP-s számlájára.

Mint ismert, az úgynevezett mikroadományok ügyében folyó nyomozásban az adóhatóság munkatársai házkutatást tartottak Tordai Csaba – Karácsony jogi főtanácsadója – ügyvédi irodájában, ahol a gyanú szerint több okiratot is meghamisíthattak. A szóban forgó dokumentumokkal vélhetően a „mikroadományokat” papírozták le.

Annyi mindenesetre kiderült, az MSZP-hez köthető két személy elismerte, hogy egyetlen adománygyűjtő láda felnyitásáról szóló jegyzőkönyvet valóban ők írtak alá. A probléma csupán annyi, hogy a többi kilenc jegyzőkönyvön is az ő kézjegyük szerepel, ami viszont egyértelműen azt jelenti, hogy az okiratokat meghamisították.

A riporter felvetette, hogy két különböző pénzről van szó, az interjúban Ungár Péter határozottan azt válaszolta:

Szerintem nem. Szerintem ez ugyanattól a körtől származik, és szerintem valójában se Karácsony Gergely, se Márki-Zay Péter nem tudja, hogy mi lett ezzel a pénzzel.

Az LMP társelnöke ugyanakkor egy korábbi, közelebbről meg nem nevezett beszélgetésére hivatkozva azt mondta:

Valami, ami a mélyállammal, vagy a szolgálatokkal kapcsolatos, szerintem volt itt.

Majd azzal folytatta, hogy „feltételezem, hogy ez nem az Egyesült Államok külügyminisztériuma, tehát nem a hivatalos amerikai csatorna volt, de volt itt valami olyan akarat, ami pénzeket akart bemozgatni abba, hogy az ellenzék iránya merre menjen és hogy ez utána sikeresen váltsa le az Orbán-kormányt.

És felmerül egy igazi kérdés (...), hogy mit kértek volna ezek az emberek cserébe, ha nyerünk.

Kérdésre megismételte, hogy szerinte szolgálati típusú emberektől érkezett befolyásolási pénz ahhoz, hogy átalakítsák a magyar viszonyokat. Mindezt Ungár Péter ugyanakkor megtoldotta: konkrét információja ugyan nincs, de úgy véli, hogy

itt ezek nem csak Magyarországról mozgatott szereplők.

Az LMP-társelnök megemlítette, hogyan zajlott le egy beszélgetése Szigetvári Viktorral – a Bajnai Gordon-féle DatAdat ügyvezetője, korábban az MSZP kampányfőnöke, majd az Együtt társelnöke volt –, aki olyan hangnemet használt vele szemben, amelyet orosz maffiózókról szóló filmekben szoktak a leszámolási jelenetek előtt.

Ez a beszélgetés egyébként akkor történt, amikor az LMP már felbontotta a szerződését a DatAdattal.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Origo