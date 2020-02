Ülésezik az Országos Diákparlament

A külhoni magyar közösségek és vállalkozók támogatása nem csupán magyar érdekeket szolgál, hanem az egységes Kárpát-medence fejlődését is elősegíti - mondta Kövér László Az üzlet című internetes lapban megjelent interjúban. Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: a külhoni magyar közösségek megőrzéséhez a magyar intézményrendszer megtartásán túl abban is segítséget kell nyújtani, hogy a magyarlakta térségek a fiatal generációk számára is élhető hellyé váljanak. Feljelentést tett a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Niedermüller Péter kereszténygyűlölő kijelentései miatt - tudta meg a Magyar Nemzet. A CÖF-CÖKA közleménye szerint: „Lépésüket többek között az a szándék vezérelte, hogy a kirekesztés, a gyűlöletkeltés és a rasszizmus kapcsán megszűnjön a kettős mérce és az egyoldalú megítélés.” Elkészült a módosított Nemzeti Alaptanterv - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós úgy fogalmazott: a módosított Nemzeti Alaptanterv a jelennek és a jövőnek készült és a múlt értékeire épít. Pedagógiai Innovációért Egyesület: meggyőződésünk, hogy a módosított NAT modern módon egyesíti magában az időszerű pedagógiai újításokat és klasszikus nevelés értékeit. Nagy előnye továbbá, hogy hangsúlyt fektet a nemzeti identitás ápolására is. A Babakötvény továbbra is az egyik legmagasabb hozamú megtakarítási forma, az éves kamatszintje 5,8 százalékról 6,4 százalékra emelkedik februártól - tájékoztat Varga Mihály pénzügyminiszter. Jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban a sertéshús ára, a Magyar Nemzet nyilatkozó áruházláncok szerint már a keresleten is meglátszik a drágulás hatása. Kudarcnak tartja Nagy Britannia kilépését az Európai Unióból a Külügyminisztérium európai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Kumin Ferenc a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt mondta: a Brexit komoly figyelmeztetés a brüsszeli bürokráciának. Átalakulnak az európai uniós parlamenti erőviszonyok az eddig az Egyesült Királysághoz tartozó képviselőhelyek újraosztásával - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. Minden közvetlenül Kínából érkező utast megvizsgálnak a Liszt Ferenc-repülőtéren, mielőtt belépne az országba - közölte a Budapest Airport Zrt. A kórházak felkészültek a koronavírussal kapcsolatos szakmai protokollok és eljárásrendek végrehajtására - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Belügyminisztérium közzétette a koronavírus-járvány magyarországi terjedését megakadályozni hivatott akciótervet, amely 28 pontból áll. 259-re nőtt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma és csaknem 12 ezerre a fertőzötteké Kínában - közölte a CCTV kínai állami televízió a Nemzeti Egészségügyi Bizottság adataira hivatkozva. Spanyolországban is megjelent az új koronavírus okozta betegség - közölte a madridi egészségügyi minisztérium. A következő hat hónapra a legmagasabb szintű egészségügyi készültséget léptette életbe az olasz kormány azt követően, hogy két, Rómában tartózkodó kínai turista koronavírus-fertőzöttnek bizonyult. Hétre emelkedett a koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Németországban, van köztük egy ötéves gyermek is - jelentették be illetékesek. Két új koronavírus-fertőzött személyt azonosítottak Oroszországban - jelentette ki Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes. Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek az Egyesült Államokban a koronavírus terjedése miatt. A koronavírus terjedésétől tartva a hongkongi hatóságok úgy döntöttek, hogy március 2-ig zárva maradnak a helyi oktatási intézmények - jelentette be Carrie Lam hongkongi kormányzó. Kilépett az Európai Unióból az Egyesült Királyság. A brit EU-tagság az előzetesen kijelölt időpontban, közép-európai idő szerint éjfélkor szűnt meg. Az Európai Unió fejlődési iránya már nem felelt meg Nagy-Britannia igényeinek - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból „sokk” és „történelmi vészjelzés egész Európa számára” - mondta Emmanuel Macron francia államfő. A gibraltáriak nehéz szívvel hagyják el az Európai Uniót - jelentette ki Fabian Picardo, a Spanyolország déli csücskénél fekvő, brit fennhatóság alá tartozó kicsiny terület kormányzatának vezetője. Az amerikai-brit kapcsolatok erősítését ígérte Londonnak Mike Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója a Twitteren, jóformán csak percekkel azt követően, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból. Törökbarát milíciák a szíriai kormányerők aleppói bázisai ellen indítottak támadást - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Legkevesebb 15-en meghaltak és 19-en megsérültek egy buszbalesetben Bolíviában. Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze. Pénteken éjfélkor lejártak a tavalyi autópálya-matricák, nulla órától már csak a 2020-as úthasználati jogosultságokkal lehet a díjköteles utakon közlekedni, ellenkező esetben pótdíjat kell az autósnak fizetnie. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olajbányász - Zalakerámia ZTE KK 73:78 Anis Ben-Hatira a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC labdarúgócsapatához igazolt.