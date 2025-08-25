Ukrán nemzeti színekbe öltöztette a Lánchidat Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján Karácsony Gergely + videó

Fenyegetőző ukrán politikusok, megromlott viszony, a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása. Ukrajna így akarja büntetni Magyarországot, amiért hazánk nem támogatja szomszédunk uniós tagságát, valamint azt, hogy mi a béke pártján állunk. Hogy lesz-e „a török áfium ellen orvosság”, még nem tudni. Kollégáink az ukrán–magyar helyzetet elemezték a Rapidban, ahol Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a PestiSrácok.hu munkatársa mondta el véleményét.

Komment - Tisza Párt: jelöltek nincsenek, egyre nagyobb a káosz + videó

Nem elég Magyar Péter, kellenek a tökös jelöltek is - ezt írta ma címlapján a Telex annak apropóján, hogy elharapódzni látszik a káosz a Tisza Párt 106 egyéni jelöltjének előkerítése körül. A kilétüket akkora homály fedi, hogy még ők maguk sem tudnak róla: ezzel szemben a DK keményen beleállt a versenybe, mind a 106 körzetben elindulnak.