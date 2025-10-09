Ukrán hadirobot-fejlesztőkre bízták a magyarok adatait? Óriási botrány a Tisza Pártnál

Megosztás itt:

A rendszerváltás utáni egyik legnagyobb adatkezelési botrány: Hova kerültek a magyarok adatai?

Több ezer magyar ember jóhiszeműen, a változás reményében töltötte le a Tisza Párt "Tisza Világ" nevű mobilalkalmazását, azt gondolva, hogy egy új, tiszta politikai erő közösségéhez csatlakoznak. Most azonban a Szuverenitásvédelmi Hivatal által közzétett gyorsjelentésből kiderül, hova is kerülhetett valójában a bizalmuk – és a legféltettebb személyes adataik.

A jelentés szerint a Tisza Párt applikációja mögött egy ukrán cég, a PettersonApps áll, amelynek egyik adminisztrátora, Miroszlav Tokar – aki azóta törölte magát a közösségi médiából – egyenesen a cég vezérigazgatójához, Oleg Osztroverhhez köthető. Osztroverh nemcsak Volodimir Zelenszkij elnök nyílt támogatója, de tagja egy hadirobotikai megoldások fejlesztésével foglalkozó cég, a Defence Robotics UA felügyelőbizottságának is. A magyar felhasználók adatai, köztük a különlegesen érzékeny biometrikus azonosítók is, így kerülhettek egy külföldi, háborús hátterű cég érdekkörébe.

Amatőr hiba vagy szándékos kémkedés? A Tisza Párt mélyen hallgat

A magát profinak és átláthatónak hirdető "új erő" a botrány kirobbanása óta mélyen hallgat. A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint Magyar Péter már a botrány előtt sem volt hajlandó válaszolni azokra az egyszerű kérdésekre, hogy kik, hol és miből fejlesztették az alkalmazást. Ez a titkolózás most, a tények fényében különösen árulkodó.

Felmerül a kérdés, amivel minden, a pártot támogató magyar szembesül: ez csupán a dilettánsok amatőr hibája, akik ész nélkül kiadták a követőik legféltettebb adatait egy külföldi cégnek? Vagy ennél többről van szó, és a Tisza Párt tudatosan játszott össze külföldi érdekcsoportokkal? A felelőtlenségüket mutatja az is, hogy a botrány ellenére az alkalmazás továbbra is letölthető, az adatgyűjtést a mai napig nem állították le, tovább veszélyeztetve a gyanútlan felhasználókat.

A bizalom kérdése: Ön rábízná az adatait egy ennyire felelőtlen pártra?

Ez a botrány messze túlmutat a technikai kérdéseken; a bizalomról szól. Az emberek a személyes adataik megadásával szavaztak bizalmat egy új politikai mozgalomnak, amely láthatóan nem tudott, vagy nem akart vigyázni erre a bizalomra. Egy párt, amelyik a követői legalapvetőbb adataira sem tud vigyázni, hogyan lenne képes egy országot felelősen irányítani?

A Szuverenitásvédelmi Hivatal most azt vizsgálja, hogy az applikáció egy külföldi politikai befolyásszerzési kísérlet része-e. A kérdés, amit minden jóhiszemű támogató és bizonytalan szavazó feltehet magának: át lettek verve? Az ígéretek egy átlátható, tiszta erőről szertefoszlani látszanak egy súlyos adatvédelmi botrány és a kínos hallgatás ködében.

Olvassa el a Szuverenitásvédelmi Hivatal teljes jelentését és döntse el, kiben bízhat meg!

A cikk forrás: MTI