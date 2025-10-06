Ukrán fejlesztő és az adatok: már a spájzban vannak

Megosztás itt:

Terheléses támadás: Eltusolni akarták a 20 000 adat kiszivárgását?

A Tisza Párt újabb adatszivárgási botránya nemcsak a 20 000 felhasználó adata miatt súlyos, hanem a leplezés kísérlete miatt is! Miután kiderült, hogy a Tisza Világ nevű alkalmazásból tömegesen kiszivárogtak az adatok (név, lakcím, anyja neve, lokáció!), a nyilvánosságra került link hirtelen elérhetetlenné vált. A portálok szerint terheléses támadás is állhat a háttérben, amivel megpróbálták lehetetlenné tenni, hogy mindenki számára megismerhetők legyenek a botrány részletei. Mivel a Tisza Párt már korábban is lebukott aktivista adatok szivárogtatásával, Szentkirályi Alexandra szerint ez a második óriási fiaskó.

Az ukrán szál: A spájzban vannak!

A helyzetet tovább súlyosbítja a „baráti” ukrán szál megjelenése. Mint kiderült, a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésén a PettersonApps nevű ukrán cég dolgozhatott, amelynek egyik adminja, Myroslav Tokar, ungvári illetőségű webfejlesztőként teljes hozzáféréssel rendelkezett a magyar felhasználók adataihoz. Menczer Tamás találóan fogalmazott: „Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, már az applikációban is benne vannak.” A történet pikantériája, hogy a fejlesztő cég vezérigazgatója aktív Zelenszkij-támogató, és egy olyan civil szervezet tagja, amely az ukrán hadsereggel működik együtt drónfejlesztés terén.

Szentkirályi és Menczer kérdése: Normális appot sem tudnak lefejleszteni?

A kormányzati kommunikáció vezetői nem fukarkodtak a szarkasztikus kritikával. Szentkirályi Alexandra közvetlenül Magyar Pétert szólította fel, hogy vállalja a felelősséget, feltéve a kérdést: „Egy normális, biztonságos applikációt sem tudtok lefejleszteni?” A budapesti Fidesz elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy alelnökük, Radnai Márk — akinek a „Fidesz-székházat” tüntették fel központi címként a rendszerben — is érintett volt az adatok kezelésében. Ahogy Menczer Tamás leszögezte: „Megint lebuktak. Mindennap lebuknak.” Ezzel a botránnyal Magyar Péterék azt bizonyították, hogy képtelenek vigyázni követőik adataira, ami különösen kockázatos a választások közeledtével.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Tisza Világ