Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ukrán fejlesztő és az adatok: már a spájzban vannak

2025. október 06., hétfő 16:00 | Magyar Nemzet

Újabb óriási adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: a Tisza Világ alkalmazásból közel 20 000 felhasználó személyes adatai szivárogtak ki. A helyzetet súlyosbítja, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amely szálak az ukrán hadseregig is elérnek. A nyilvánosságra hozott link elérhetetlenné vált, valószínűleg egy terheléses támadás miatt.

  • Ukrán fejlesztő és az adatok: már a spájzban vannak

Terheléses támadás: Eltusolni akarták a 20 000 adat kiszivárgását?

 A Tisza Párt újabb adatszivárgási botránya nemcsak a 20 000 felhasználó adata miatt súlyos, hanem a leplezés kísérlete miatt is! Miután kiderült, hogy a Tisza Világ nevű alkalmazásból tömegesen kiszivárogtak az adatok (név, lakcím, anyja neve, lokáció!), a nyilvánosságra került link hirtelen elérhetetlenné vált. A portálok szerint terheléses támadás is állhat a háttérben, amivel megpróbálták lehetetlenné tenni, hogy mindenki számára megismerhetők legyenek a botrány részletei. Mivel a Tisza Párt már korábban is lebukott aktivista adatok szivárogtatásával, Szentkirályi Alexandra szerint ez a második óriási fiaskó.

 Az ukrán szál: A spájzban vannak!

 A helyzetet tovább súlyosbítja a „baráti” ukrán szál megjelenése. Mint kiderült, a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésén a PettersonApps nevű ukrán cég dolgozhatott, amelynek egyik adminja, Myroslav Tokar, ungvári illetőségű webfejlesztőként teljes hozzáféréssel rendelkezett a magyar felhasználók adataihoz. Menczer Tamás találóan fogalmazott: „Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, már az applikációban is benne vannak.” A történet pikantériája, hogy a fejlesztő cég vezérigazgatója aktív Zelenszkij-támogató, és egy olyan civil szervezet tagja, amely az ukrán hadsereggel működik együtt drónfejlesztés terén.

 Szentkirályi és Menczer kérdése: Normális appot sem tudnak lefejleszteni?

 A kormányzati kommunikáció vezetői nem fukarkodtak a szarkasztikus kritikával. Szentkirályi Alexandra közvetlenül Magyar Pétert szólította fel, hogy vállalja a felelősséget, feltéve a kérdést: „Egy normális, biztonságos applikációt sem tudtok lefejleszteni?” A budapesti Fidesz elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy alelnökük, Radnai Márk — akinek a „Fidesz-székházat” tüntették fel központi címként a rendszerben — is érintett volt az adatok kezelésében. Ahogy Menczer Tamás leszögezte: „Megint lebuktak. Mindennap lebuknak.” Ezzel a botránnyal Magyar Péterék azt bizonyították, hogy képtelenek vigyázni követőik adataira, ami különösen kockázatos a választások közeledtével.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Tisza Világ

További híreink

Durva változás jön! Így alakul a jövő heti időjárás!

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

4 csillagjegy élete nagy fordulóponthoz érkezik az ősz első Teliholdja alatt

Tóth Roland Reels-videója

Orbán Willi elárulta, otthagyta a magyar válogatottat; megelégelték Kerkez hibáit

Merkel megdöbbentő kijelentést tett az orosz-ukrán háború felelőseiről

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Hétfői sportműsor: futsal NB I, darts World Grand Prix

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

További híreink

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó

Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
2
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
3
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
4
Aranyosi Péternek elborult az agya és agresszíven lépett fel a Patrióta újságírójával szemben + videó
5
Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó
6
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
7
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
8
A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó
9
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő
10
Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó

Legfrissebb híreink

Donald Trumpban látja Szijjártó Péter a két háborús konfliktus megoldását

EU-kudarc! Magyarország nemzeti alapon épít szorosabb kapcsolatot

 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvaitvárosban kijelentette, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti fegyveres konfliktusban a béke reménye Donald Trump amerikai elnök. A miniszter szerint az Arab-öböl országai is a tárgyalásokat szorgalmazzák. Mivel Brüsszel kudarcot vallott a stratégiai együttműködésben, Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat a régióval, ami egyre több hasznot hoz.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!