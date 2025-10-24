Ukrajnában megtermelt salátát forgalmazna Magyarországon a Tisza Párt gazdasági szakértője + videó

Megosztás itt:

Dálnoki Áron: "És ha jól tudom, a Tiszának vannak is nagyon jó kapcsolatai lengyel gazdaságpolitikusokkal és pártokkal. Éppen most olvastam, hogy Lengyelországban egy olyan salátaintegrációt fogunk, így gondoltam volna, hogy van ilyen, fognak létrehozni, ahol lengyel és ukrán mezőgazdasági területeket bevonva letermelik a salátát, majd lengyel logisztikával és lengyel élelmiszeripari ezzel meg azzal, nem tudom milyen technikával, Észtországtól Magyarországig, Németország keleti felétől Bukarestig terítik a salátát. Ennek az lesz a következménye, hogy a lengyel saláta, akárhogy is fogják hívni, olcsóbb lesz Budapesten, mint mondjuk a Dabasi saláta. És ezt Magyarország egyébként meg tudja csinálni."