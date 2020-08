Ukrajnában és Csehországban is gyors ütemben terjed a járvány

11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4564-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős krónikus beteg, az elhunytak száma 599 főre emelkedett, 3431-en már meggyógyultak. Nemcsak a járványügyi védekezésben elért eredményei alapján tartozik Magyarország a világ élvonalába, hanem a koronavírus káros gazdasági hatásaival szemben is kiválóan teljesített – közölte Tállai András államtitkár. A banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót, százötvenezer kisvállalkozást, hatvanezer kisgyermekes családot, több százezer vállalkozást és több mint tízezer hallgatót segítettek a kormány koronavírus-válságban meghozott intézkedései. A főváros csak magyarázkodik, miközben készül a Lánchíd-mutyi - így reagált közösségi oldalán a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár arra, hogy visszadobták a Lánchíd felújítási tenderét. Fürjes Balázs bejegyzésében emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely egy hónapja arról beszélt, hogy 99%-ban készen van a közbeszerzés és júliusban kiírják, ehhez képest most vagdalkozik és másra mutogat a városháza. „Karácsony Gergely ezt is elbénázta, de most is a kormányra keni a felelősséget” - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hollik István rámutatott: a Lánchíd felújítására kiírt fővárosi közbeszerzési hirdetményben 10 éves referencia időszak szerepel, míg a hatályos jogszabály szerint ez legfeljebb 8 év lehet. A Demszky-érában is kapott megbízást az az építőcég, amelyet a Karácsony Gergely-féle városvezetés szemelt ki a szabálytalan Lánchíd-felújítási tenderrel - írja a Magyar Nemzet. A baloldalon már hagyománya van annak, hogy a Fidesz-KDNP szavazóit sértegetik - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója arról, hogy Márki-Zay Péter szerint a legszegényebbek és a legtanulatlanabbak voksolnak a Fideszre. Hódmezővásárhely polgármestere Híradónknak azt mondta, hogy továbbra is kitart állítása mellett, ugyanakkor elnézést kért azért, mert szerinte félreérhetően fogalmazott. Nyílt háború tört ki Gödön Balogh Csaba Momentumos polgármester és a vele együtt választást nyerő többi ellenzéki párt között. A DK birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen a városvezető arról beszél, hogy fideszes alpolgármestert szeretne maga mellé. A Momentum szerint a felvétel manipulált. Sérti a szólásszabadságot a Facebook profil felfüggesztési gyakorlata - mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Péterfalvi Attila szerint nemzeti kompetenciába tartozik az, hogy mi nem közölhető egy országban, ezért a magyar hatóságoknak kellene eldönteniük, hogy jogsértő-e egy tartalom vagy sem. Továbbra is közkedvelt a Magyar Állampapír Plusz termékcsalád a lakosság körében, a második negyedévben állománynövekedése csaknem 400 milliárd forint volt - közölte az Államadósság Kezelő Központ. Elkezdődött a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű országos segélyprogramja. A szeptember 15-ig tartó összefogás célja mintegy 10 ezer gyermek iskolakezdését segíteni. Megtartják a szentmisét augusztus 20-án a budapesti Szent István-bazilikában. A Szent Jobb-körmenet helyett ereklyés áldást kapnak a hívek - közölte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A menekültügyi rendszer működőképességét veszélyeztetik a kitoloncolási nehézségek 2015 óta - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Levélben kondoleált Orbán Viktor miniszterelnök libanoni kollégájának, Hasszan Diabnak a Bejrútban történt tragikus robbanás kapcsán, amely számos emberéletet követelt és borzasztóan sok ember sérülésével, valamint óriási anyagi károkkal járt. Rövid távon életmentő segítségre van szüksége Libanonnak a bejrúti robbanás után - mondta a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára. Azbej Tristan közölte, miután egyeztetett Libanon magyarországi nagykövetével és karitatív szervezetekkel, úgy látja, hogy elsősorban katasztrófavédelmi és orvosi segítségre van szüksége Libanonnak. Nagy valószínűséggel egy kisebb tűz okozta a bejrúti kikötőben tárolt nagymennyiségű ammónium-nitrát berobbanását - mondta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő. Legkevesebb száz halottja és több ezer sebesültje van a bejrúti robbanásnak. A detonációban a magyar követség épülete is megsérült. Bejrútot katasztrófa sújtotta területté nyilvánították. A két ország közötti háborús feszültség ellenére Izrael humanitárius segítséget ajánlott fel Libanonnak, és több izraeli kórház is jelentkezett sebesültek ellátására. Csehország speciális mentőcsapatot küld Bejrútba, amely segíteni fog a robbanás által összedöntött vagy megrongált épületek romjainak átkutatásában - jelentette be Jan Hamácek belügyminiszter a Twitteren. Vesztegzár alá helyeztek egy turistahajót a norvégiai Bodoe kikötőjében, miután egy korábbi utasnak pozitív lett a koronavírus-tesztje. A hajó 123 utasa és 85 fős személyzete további utasításig nem szállhat partra. A világon 18,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 699 575, a gyógyultaké 11 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában ismét több mint 1300 koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak egy nap alatt, ezzel meghaladta a 25 ezret az ismert aktív esetek száma. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, egy nap alatt 1300 új fertőzöttet regisztráltak, emellett a kórházi ápolásra szorulók száma is kiugróan megemelkedett. Rekordszámú, több mint ötezer koronavírus-fertőzött beteg van Csehországban. Németországban 879-cel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában, a járvány megjelenése óta regisztrált összes fertőzött száma 211 281-re emelkedett - közölte a Robert Koch intézet. Lemondott New York városának egészségügyi vezetője, Oxiris Barbot, mert Bill de Blasio polgármester szerinte rosszul kezelte a koronavírus-járványt. Ausztrália második legnépesebb tagállamában, Victoriában rekordokat dönt a koronavírus-járvány: egy nap alatt 725 új, bizonyított fertőzöttet jegyeztek fel, ami eddig a legtöbb, és 15-en haltak meg a ragály miatt. Rekordot döntött a koronavírus-járvány miatt elhunytak napi száma Izraelben: 15-en haltak meg. Az ENSZ egyik bizalmas jelentése szerint Észak-Korea tovább fejleszthette nukleáris fegyvereit - közölte a dpa német hírügynökség. Több mint két és félmilliónyian maradtak áramszolgáltatás nélkül az Egyesült Államok keleti partján trópusi vihar miatt - jelentette az amerikai országos hurrikánközpont. Felhőszakadás veszélye miatt több déli járásra másodfokú riasztást adott az Országos Meteorológiai Szolgálat. Több mint százötven esetben kellett beavatkozniuk a Bács-Kiskun megyén átvonuló vihar okozta károk miatt a tűzoltóknak - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Árhullámok alakultak ki több magyarországi folyón is az elmúlt napokban lehullott jelentős mennyiségű csapadék hatására - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ismét forralás nélkül fogyasztható a csapvíz Siófok Kiliti városrészében, ahol július végén baktériumszennyezettség miatt kellett korlátozást bevezetni - tudatta a szolgáltató Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Már az ELVIRA menetrendi keresőbe is bekerültek a pótlóbuszok megállási helyei, így az utasok könnyebben, pontosabban tudnak tájékozódni a vonatokat helyettesítő buszok megállóiról - közölte a MÁV Zrt. Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség egy házaspár ellen négy lányuk bántalmazása, veszélyeztetése, valamint szexuális erőszak miatt. Vádat emelt a Monori Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a fegyházból, fogva tartása idején telefonon csalt ki pénzt több embertől. Négysávossá bővítették az 54-es főút kecskeméti szakaszát. A Kisvárda FC egyik labdarúgójának koronavírusos megbetegedése miatt elmarad a csapat Újpest FC elleni felkészülési mérkőzése. A labdarúgás szabályalkotó testülete szerint amennyiben egy játékos szándékosan ráköhög egy másik futballistára, vagy a bírók egyikére, akkor tettéért akár piros lapot is kaphat.