Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket + videó

Tényi István úgy fogalmazott: az őrületnek is van büntetőjogi kategóriája. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a közösség elleni uszítás bűncselekménye is felvetődhet, amely akár több évi szabadságvesztéssel is büntethető.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára nemcsak a Tisza Párt elnökéről beszélt, de bírálta a teljes magyar baloldalt, ami szerinte "15 éve mindent tagad, amit a kormány csinál".