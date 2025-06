Ukrajna csatlakozása a gazdagabb nyugat-európai országok gazdasági érdekeit szolgálhatja

Megosztás itt:

Érdemes először a csatlakozás melletti érveket számba venni, hiszen nem véletlen, hogy a nyugati országok szorgalmazzák Ukrajna uniós integrációját – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette: ennek gazdasági okai is lehetnek. Felhívta a figyelmet, hogy az egyik kézenfekvő előny az ukrán piachoz való könnyebb hozzáférés, amely a közös piacba való belépéssel válna lehetővé. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az ukrán vásárlóerő gyenge, így a fizetőképes kereslet sem jelentős.

Pozitívumként említette az esetleges privatizációs és befektetési lehetőségeket, amelyek azonban valószínűleg inkább a gazdagabb tagállamok cégeinek kedveznének. Mint fogalmazott, kérdéses, hogy például egy magyar vállalatnak lenne-e esélye ténylegesen belépni ezekre a piacokra.

A harmadik potenciális előnyt az újjáépítés jelentheti. Regős úgy látja, hogy az uniós döntéshozók vélhetően abban bíznak, hogy Ukrajna tagként az EU-n belül történő koordináció révén nagyobb részesedést tudnak majd szerezni az újjáépítésből. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az Egyesült Államokkal kötött megállapodások tükrében nem biztos, hogy ezek a várakozások reálisak, és azt is hozzátette, hogy a magyar cégek szerepvállalásában nem túl derűlátó.

Hatalmas anyagi terhet róna Ukrajna újjáépítése az Európai Unióra

A hátrányok között hangsúlyosan említette, hogy a háború és az újjáépítés óriási költségei az Európai Unióra is jelentős anyagi terhet róhatnak. Szerinte a lerombolt infrastruktúra helyreállítása jelentős forrásokat emésztene fel, amelyekhez a tagállamoknak is hozzá kellene járulniuk. Külön aggodalomra adhat okot, hogy Ukrajna – nagyságából és fejletlenségéből fakadóan – komoly mértékben részesülne a kohéziós alapokból. Regős szerint ez azt jelentené, hogy a jelenlegi régiós országok, így Magyarország is, kevesebb támogatáshoz jutnának, hiszen senki nem szeretné növelni a befizetéseit, a már meglévő forrásokat pedig újra kellene osztani.

A közgazdász arra is felhívta a figyelmet, hogy a csatlakozással az ukrán termékek – különösen a mezőgazdasági áruk – könnyebben beáramolhatnának az uniós piacra. Ezeket Ukrajna jellemzően olcsóbban tudja előállítani, egyrészt mérethatékonysága, másrészt a szabályozások lazasága miatt. Regős úgy látja, hogy az uniós szabályozások átvétele nem történne meg egyik napról a másikra, így a versenyelőny tovább fennmaradhatna.

Kiemelte: különösen érzékenyen érintené a magyar mezőgazdaságot, ha Ukrajna a Közös Agrárpolitika keretében támogatásban részesülne. Szerinte nem várható, hogy a tagállamok növelnék befizetéseiket, ezért itt is újraosztás történne, amely a hazai gazdákat hátrányosan érintené. Az import liberalizációjával együtt ez szerinte komoly veszélyt jelenthet a magyar mezőgazdasági termelésre. Összességében úgy véli, hogy bár az ukrán csatlakozás kínál gazdasági lehetőségeket, a kevésbé fejlett uniós tagállamokra nézve a hátrányok és a pénzügyi terhek túlsúlyban lehetnek.

Fotó: Canva