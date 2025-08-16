Keresés

Ukrajna biztonsági garanciái között továbbra sem szerepel a NATO-tagság + videó

2025. augusztus 16., szombat 13:36 | HírTV
Ukrajna NATO-tagság

Visszafogottan reagált az ukrán államfő az alaszkai csúcstalálkozóra - számolt be a HírTv kárpátaljai tudósítója. Dunda György szerint jól érzékelhető, hogy egyfajta nyomásgyakorlás zajlik Kijev irányába, hogy az ukrán vezetés kössön egyezséget a háború lezárása érdekében.

  Ukrajna biztonsági garanciái között továbbra sem szerepel a NATO-tagság + videó

