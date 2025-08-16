Ukrajna biztonsági garanciái között továbbra sem szerepel a NATO-tagság + videó

Visszafogottan reagált az ukrán államfő az alaszkai csúcstalálkozóra
- számolt be a HírTv kárpátaljai tudósítója. Dunda György szerint jól érzékelhető, hogy egyfajta nyomásgyakorlás zajlik Kijev irányába, hogy az ukrán vezetés kössön egyezséget a háború lezárása érdekében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.