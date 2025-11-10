Keresés

2025. 11. 10. Hétfő
Belföld

Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot + videó

2025. november 10., hétfő 15:20 | Hír TV

Magyar Péter embere nyáron tartott előadást egy Tisza párthoz köthető fórumon. A volt vezérkari főnök korábbi megnyilvánulásait egyébként már a Nemzetbiztonsági Bizottság is tárgyalta, amiért a gyanú szerint a NATO üléseken ukránbarát álláspontot képviselt.

  • Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot + videó

Szuper-tájfun pusztít a Fülöp.szigeteken + videó

 Ismét ki kellett telepíteni majdnem 1 millió embert a Fülöp-szigeteken, mert egy új szuper-tájfun pusztít a térségben. A viharban eddig ketten haltak meg, és 1 millió négyszázezren veszítették el az otthonaikat. A tájfun most a vietnámi partok felé tart.

