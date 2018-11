Újraválaszották Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt

A választáson egyiküknek sem volt kihívója. A szavazást követő sajtótájékoztatón Karácsony Gergely azt mondta, hogy a taggyűlés döntött a párt politikai stratégiájáról is. A Párbeszéd az MSZP-vel közösen indul a jövő évi EP-választáson, de eközben egy széles körű, „Európa-párti szövetség” kialakítására törekszik.

„Szeretnénk azt a politikát folytatni, amely eddig is meghatározta a döntéseinket. Az együttműködésbe továbbra is hívunk mindenkit arra, hogy az európai parlamenti választáson közösen kínáljunk alternatívát nem csak a magyarországi szélsőjobboldali politikával szemben, amit az Orbán-kormány folytat, hanem hogy közösen hívjuk fel a figyelmet arra, hogy Európán belül is egy fordulópont lehet 2019, amely eldöntheti azt, hogy Európa tovább megy-e a szociális Európa útján, és valóban egy szolidáris, nem csak pénzügyi, nem csak jogi, hanem társadalmi egység is kialakul” – jelentette ki Karácsony Gergely.