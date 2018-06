5.50 - REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 - KIZÁRTÁK TOROCZKAI LÁSZLÓT A JOBBIKBÓL - A VENDÉG: STAUDT GÁBOR A JOBBIK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE. 6.40 - ELNÖKÖT VÁLASZTOTT A MOMENTUM - A VENDÉG: FEKETE-GYÕR ANDRÁS A MOMENTUM ELNÖKE. 8.30 - A PERONON: KORDÁS LÁSZLÓ A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ELNÖKE. ÚJRA FEKETE-GYÕR ANDRÁS LETT A MOMENTUM ELNÖKE 56 SZÁZALÉKOS TÁMOGATOTTSÁGGAL. UJHELYI ISTVÁN, AZ MSZP EP-KÉPVISELÕJE BEJELENTETTE, HOGY AZ ELNÖKHELYETTESI POSZTÉRT INDUL A PÁRT JÖVÕ HETI TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN. PETÍCIÓT INDÍT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ NAGY IMRE SZOBRÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA ELLEN. MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG: MUSZÁJ A BÉREMELÉS ÜTEMÉT TARTANI, MERT A VISEGRÁDI ORSZÁGOK KÖZÖTT MAGYARORSZÁG MÁR SEREGHAJTÓ. CSAKNEM NEGYEDMILLIÓ MAGYAR ÉLHET NAGY-BRITANNIÁBAN - SZÁZEZERREL TÖBB, MINT AMENNYI A HIVATALOS STATISZTIKÁKBAN SZEREPEL. VARGA MIHÁLY: A KÖVETKEZÕ EGY-MÁSFÉL ÉVBEN IS 4 SZÁZALÉK KÖRÜLI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓ. VARGA: A CIKLUS VÉGÉRE 60 SZÁZALÉK ALÁ CSÖKKENHET AZ ÁLLAMADÓSSÁG MAGYAR HÍRLAP. FELÜLVIZSGÁLJA A KORMÁNY A KORÁBBAN TERVEZETT AUTÓPÁLYA-BERUHÁZÁSOKAT. ROMATÁBOROKAT VERTEK SZÉT UKRÁN NACIONALISTÁK KIJEVBEN. AZ AKCIÓRÓL VIDEÓT IS KÉSZÍTETTEK, AMELYEN EGYIKÜK AZT KIABÁLJA A ROMÁKNAK, HOGY MENJENEK MAGYARORSZÁGRA. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: SZÁMOLNI KELL AZZAL, HOGY TELJES ÖSSZEOMLÁS KÖVETKEZIK MAJD A BREXIT UTÁN. A SZINGAPÚRI MINISZTERELNÖK IS TALÁLKOZIK AZ AMERIKAI ÉS AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL. SZINGAPÚR SZIGORÚ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET RENDELT EL TRUMP-KIM CSÚCSTALÁLKOZÓJÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA. A SVÁJCIAK NÉPSZAVAZÁSON ELUTASÍTOTTÁK A BANKOK PÉNZTEREMTÉSÉT, DE ELFOGADTÁK AZ ONLINE SZERENCSEJÁTÉKRÓL SZÓLÓ JAVASLATOT. PUTYIN: MOSZKVA JAVÍTANÁ A KAPCSOLATOT WASHINGTONNAL, DE AZ AMERIKAIAK TÉRFÉLEN PATTOG A LABDA. AZ IZRAELI HADSEREG MEGSEMMISÍTETT EGY TENGERI KIJÁRATTAL RENDELKEZÕ HAMÁSZ-ALAGÚTAT. AZ EU HÚSZMILLIÓ EURÓ GAZDASÁGI TÁMOGATÁST ÍGÉRT JORDÁNIÁNAK. SZEMÉLYGÉPKOCSI AUTÓBUSSZAL ÜTKÖZÖTT SÁRVÁR KÖZELÉBEN, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGHALT. NEM LÉPETT KAPCSOLATBA A MAGYAR LÉGIIRÁNYÍTÁSSAL EGY KISREPÜLÕ, EZÉRT RIASZTOTTÁK A HONVÉDSÉG KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATÁT. ÁTHAJTOTT EGY ÚTON FEKVÕ FÉRFIN EGY AUTÓS A 81-ES FÕÚTON PÉR KÖZELÉBEN, A FÉRFI AZONNAL MEGHALT. ELGÁZOLT EGY GYALOGOST EGY AUTÓ A 33-AS FÕÚTON POROSZLÓNÁL, AZ ELÜTÖTT GYALOGOS MEGHALT.