Újraindultak a közlekedési vizsgák

1593 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 782 892 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 101 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 802 főre emelkedett. A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása, mivel azáltal elkerülhetők az újabb súlyos járványhullámok - mondta Galgóczi Ágnes a közmédiának. A következő időszak célja nem kevesebb, mint az ötmillió beoltott magyar ember - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebookon közzétett videóüzenetben. A kormányfő köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak és minden oltásban részt vevőnek azért, hogy Magyarországon az elmúlt két hétben több mint kétmillió embert sikerült beoltani. A magyar felnőtt lakosság fele be van oltva a koronavírus elleni vakcinával, ami nagyon komoly előrelépés, ugyanakkor nem lehet itt megállni - mondta Szlávik János, a közmédiának nyilatkozva. A baloldal nemzetközi oltásellenes propagandát folytat - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője. A Gazdaságvédelmi és a Gazdaság-Újraindítási Akcióterv, az eredményes oltási program megteremti a lehetőséget, hogy a magyar gazdaság idén visszatérjen az uniós átlag feletti növekedési pályájára - áll a Pénzügyminisztérium Konvergencia Programjában. Hétfőn reggel - a járványügyi szabályok betartásával - országszerte megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról. Magyarország Szlovéniával és Bahreinnel is megállapodott, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait és szabad utazást engednek polgáraiknak országaik között - jelentette be Szijjártó Péter a Facebookon. A világon 151 797 252 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 188 781, a gyógyultaké pedig 89 616 960 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Jóváhagyta a Moderna amerikai gyógyszergyártó által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - tudatta közleményében a szervezet. Horvátország május 15-ig meghosszabbította az egész országra vonatkozóan a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket. Tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, mintegy ötezer, az előző napinál csaknem háromezer ötszázzal kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma is jóval alacsonyabb volt a korábbiaknál. Franciaországban több mint százezren vonultak utcára a szakszervezetek felhívására a munka ünnepén a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére. Indiában rekordot döntött a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta. Ferenc pápa egy hónapos nemzetközi imamaratont indít a koronavírus-járvány leküzdéséért. Romániában sokat fejlődtek a bérek az uniós csatlakozás óta, de az átlagos órabér még kevesebb mint harmada, a dolgozói szegénység pedig majdnem kétszerese az európai uniós átlagnak - mutatott rá a munkaügyi miniszter. Legalább ketten életüket vesztették és tizennyolcan megsebesültek, amikor pokolgép robbant egy mecsetben az afganisztáni bagrami légi támaszponton - közölte Parvan tartomány rendőrfőnökének helyettese. Életének 89. évében elhunyt Hámori József Széchenyi-díjas biológus, egyetemi tanár, volt miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke. Meghalt egy ember lakástűzben a Nógrád megyei Palotás községben szombaton - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel. Két megyében 11 helyszínen összesen 300 rendőr vett részt szerda hajnalban abban az akcióban, amelynek keretében egy koszovói férfi által vezetett kábítószer-kereskedő bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök - tette közzé szombaton a police.hu. Igazodva a járványügyi intézkedésekhez, valamint a megnövekedett utasforgalomhoz május 1-től ismét sűrűbben járnak esténként a Budapesti Közlekedési Központ bizonyos, belvárost érintő járatai, a metrók és a nagykörúti villamosok - közölte a BKK. Zivatar, viharos szél és felhőszakadás miatt is figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat mára. A magyar férfi kézilabda-válogatott megnyerte az Eurokupát, mivel 26:22-re legyőzte az Európa-bajnoki ezüstérmes Horvátországot az utolsó fordulóban. A Dunaújváros másodikként zárt a női vízilabda Euroligában, mivel a sorozat budapesti négyes döntőjének szombati fináléjában 7:6-ra kikapott a görög Olympiakosztól. A harmadik helyen végzett az UVSE a női vízilabda Euroligában, miután a bronzéremért rendezett összecsapáson 15:10-re legyőzte az orosz Uralocskát. Férfi vízilabda ob I: Tatabánya-Debreceni VSE 6:4; UVSE Hunguest Hotels - PannErgy-Miskolc 7:3; Metalcom-Szentes - A-Híd VasasPlaket 7:16; Budapesti Honvéd SE-BVSC Zugló 10:18 Labdarúgó NB I: Zalaegerszeg-Kisvárda Master Good 0:0; Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 2:1 A címvédő Falco és a Szolnok szerzett előnyt a férfi kosárlabda NB I elődöntőjében. A címvédő Sopron hazai pályán 35 ponttal legyőzte a Szekszárdot a női kosárlabda NB I döntőjének harmadik mérkőzésén, ezzel 2:1-re vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíj időmérő edzését.