2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

Újraindul a pilótaképzés

Hír TV

2018. január 26., péntek 21:41, frissítve: péntek 22:56

Két évtized után újraindul a magyar pilótaképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. Az állami légi közlekedési alapszak két szakiránnyal – repülésirányító és légijármű-vezető – indul. A nyolc szemeszternyi képzés első felét a budapesti, majd a szolnoki telephelyen tartják.

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