Újragondolná a mentelmi jog fogalmát Magyar Péter + videó

Átvette az európai parlamenti képviselői mandátumát Magyar Péter. A HírTV stábja is ott volt a képviselői irodaháznál, ahol több kérdést is szerettünk volna feltenni a Tisza-párt EP-képviselőjének. Ő azonban nem válaszolt a kérdéseinkre. Az átadó előtt nem kívánt szóba állni riporterünkkel, az ünnepség után pedig sietve elhagyta a helyszínt.

