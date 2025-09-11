Újrabb részletek derültek ki a Tisza-adóról + videó

Megosztás itt:

A társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is az egekbe emelné a Tisza párt - az Index birtokába jutott információk szerint. A lap a párt szakértőinek munkáját ismerő forrásra hivatkozva azt írta, előbbi szigorítási tervet azzal indokolják, hogy a hazánkba érkező beruházásokat vonzza az alacsony társasági adó, ezzel adóparadicsomot teremt Magyarország a vállalatoknak, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton. A céges osztalékokat, azaz a tőkejövedelmeket szintén jelentősen megadóztatnák Magyar Péterék, az szja-hoz hasonlóan ezt is sávosan tennék. A Tisza Párt az Indexnek tagadta az értesülést.

Dálnoki Áron, gazdasági munkacsoport vezető, Tisza Párt: "Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét."

Azonban mint ismert, szintén az Index hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, amelyből az derült ki, hogy brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt. Az egykulcsos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszert terveznek - ami sajtóinformációk szerint nagyjából a lakosság kétharmadát érintené negatívan.

A tervezet ötletgazdája pedig Magyar Péter. Legalábbis a párt második embere erről rántotta le a leplet.