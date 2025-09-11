Keresés

Belföld

Újrabb részletek derültek ki a Tisza-adóról + videó

2025. szeptember 11., csütörtök 15:00 | HírTV

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez antidemokratikus, ugyanis a magyarok megkérdezése nélkül beszélnek fontos kérdésekről. Gulyás Gergely elmondta: éppen ezért nemzeti konzultációt indítanak a Tisza adótervei miatt.

  • Újrabb részletek derültek ki a Tisza-adóról + videó

A társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is az egekbe emelné a Tisza párt - az Index birtokába jutott információk szerint. A lap a párt szakértőinek munkáját ismerő forrásra hivatkozva azt írta, előbbi szigorítási tervet azzal indokolják, hogy a hazánkba érkező beruházásokat vonzza az alacsony társasági adó, ezzel adóparadicsomot teremt Magyarország a vállalatoknak, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton. A céges osztalékokat, azaz a tőkejövedelmeket szintén jelentősen megadóztatnák Magyar Péterék, az szja-hoz hasonlóan ezt is sávosan tennék. A Tisza Párt az Indexnek tagadta az értesülést.

Dálnoki Áron, gazdasági munkacsoport vezető, Tisza Párt: "Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét."

Azonban mint ismert, szintén az Index hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, amelyből az derült ki, hogy brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt. Az egykulcsos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszert terveznek - ami sajtóinformációk szerint nagyjából a lakosság kétharmadát érintené negatívan.

A tervezet ötletgazdája pedig Magyar Péter. Legalábbis a párt második embere erről rántotta le a leplet.

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Fidelitas: Fico, Trump, most pedig Charlie Kirk + videó

Fidelitas: Fico, Trump, most pedig Charlie Kirk + videó

 Három merénylet egy éven belül, amikben az a közös, hogy éles fegyverrel, gyilkossági szándékkal jobboldali politikusokra és politikai szereplőkre lőttek – hívta fel a figyelmet a Fidelitas a közösségi oldalán közzétett videóban.  
