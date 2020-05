Újra várják a látogatókat a magyar nemzeti parkok

3111-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 krónikus beteg, ezzel 373 főre emelkedett az elhunytak száma, 759-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1979 fő. Az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 51%-a budapesti vagy Pest megyei. 964 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. Már két napja csökken az aktív koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Operatív törzs: Továbbra is indokolt a kijárási korlátozás és az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó külön rendelkezések betartása Budapesten és Pest megyében. A koronavírus minden hetedik áldozata fővárosi fenntartású idősotthonban betegedett meg, a főpolgármester mégsem tesz semmit - írja az Origo. Életmentő lehet a Baranyi Lajos Egyesült Államokban élő magyar kutató által kifejlesztett terápia, amely képes meggátolni a koronavírus-fertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót – írja a Magyar Nemzet. Újabb donoroktól vettek vérplazmát, amely súlyos állapotú koronavírus-betegek gyógyítására alkalmas - mondta Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem rektorhelyettese. A koronavírus-járvány elleni védekezés második szakaszában a könnyítések ellenére is szigorú szabályokat kell betartani – közölte Papp László Debrecen polgármestere. Két nap alatt 595 lélegeztetőgép, 4 millió 200 ezer maszk, valamint 2 millió 900 ezer kesztyű érkezett Magyarországra Kínából - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés előtt. A járványügyi veszélyhelyzet okozta nehézségek még közelebb hozzák egymáshoz a családtagokat - derül ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért legfrissebb kutatásából. Minden gyermeknek kötelező bölcsődei, óvodai és iskolai ügyeletet biztosítaniuk az önkormányzatoknak a koronavírus-járvány ideje alatt - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. ITM: Óriási az érdeklődés a szabad felhasználású, teljesen kamatmentes diákhitel plusz iránt, a bevezetése óta eltelt öt nap alatt több mint 5500 hallgató igényelte, legtöbben a maximális, félmillió forintos összeget. Az osztatlan földtulajdont felszámoló rendelet elfogadása esetén akár 3,5 millió ember is földhöz juthat – mondta Nagy István agrárminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Innovációs és Technológiai Minisztérium: A vírusválság nem írja felül az útfejlesztési terveket. KSH: Az első negyedévben 4775 új lakás épült, 30,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban, a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 7032 volt. A BMW tekintettel a járványügyi korlátozások miatt romló értékesítési kilátásokra, magyarországi gyára üzembe helyezését egy évvel elhalasztja. A BMW vezetői elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett, erről biztosították a vállalat vezetői Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. A koronavírus törvény kapcsán is bebizonyosodott, hogy Magyarország jó úton jár, amikor nem enged a nemzetközi nyomásnak és az ellenzéki áskálódásnak - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A magyar koronavírus-törvénnyel kapcsolatos jövő heti vitán az Európai Parlament saját magát járatja le, hiszen tényszerűen már cáfolt kérdésről kívánnak eszmét cserélni - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője a Kossuth rádióban. Görögország zöldhatárán és szigetein lehet számítani a közeljövőben a legnagyobb migrációs aktivitásra - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Elvetette a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kisebbségi anyanyelvhasználatról is szóló, Klaus Iohannis államfő által nyilvánosan bírált közigazgatási törvénytervezetét a bukaresti képviselőház. Álhírnek, színtiszta idegengyűlöletnek és gyűlöletszításnak minősítette az RMDSZ elnöke a román államfő azon kijelentését, miszerint az RMDSZ „párhuzamos közigazgatási törvénykönyve” kötelezővé tenné a magyar nyelvet Erdély egyes területein. Elvetette az ellenzéki többségű lengyel szenátus azt a kormánypárti törvénymódosítást, amely szerint a koronavírus-járvány miatt levélszavazás formájában bonyolítanák le a május 10-re kiírt elnökválasztást. Világszerte 3 663 911-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 257 277, a gyógyultaké pedig 1 199 314 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Újabb tüntetést tartottak Kijev belvárosában a kisvállalkozók, a koronavírus-fertőzés terjedése ellen bevezetett korlátozások feloldását követelve, miközben a betegek száma Ukrajnában továbbra is gyors ütemben nő. Csökken az újonnan regisztrált fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, sok helyen már a koronavírus-járvány második hullámára készülnek. Az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése szerint a koronavírus-járvány nagyon súlyos következményekkel jár úgy a világ, mint az Európai Unió társadalma és gazdaságai számára. Németországban az új típusú koronavírust több mint 163 ezer ember szervezetében mutatták ki, a járvány következtében 6831-en haltak meg. Franciaországban az elmúlt 24 órában 330-cal 25 531-re nőtt a Covid-19 betegségben elhunytak száma. A francia szenátus jóváhagyta az egészségügyi rendkívüli állapot meghosszabbítását, de jelentősen módosította a kormány által benyújtott tervezetet, nagyobb hatáskört ruházva a polgármesterekre. Olaszországban 213 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak számon, a járvány következtében 29 315-en vesztették életüket. Spanyolországban eddig több mint 253 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járvány következtében 25 857-en haltak meg. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 693 halálesetet jelentettek a hatóságoknak, eddig 29 427 halálos áldozata van a járványnak. Belgiumban több mint 50 ezer az igazolt fertőzöttek száma, 8335 haláleset köthető a vírusfertőzéshez. Hollandiában meghaladta a 41 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében 5204-en elhunytat tartanak nyilván. Oroszországban az elmúlt nap alatt 10 559-cel 165 929-re nőtt az igazolt fertőzések száma, így ebben a mutatóban, az abszolút számokat tekintve, csaknem utolérte Franciaországot (170 694) és Németországot (167 007). Az Egyesült Államokban a regisztrált fertőzöttek száma meghaladta az 1,2 milliót, és több mint 71 ezer amerikai halt meg a betegség következtében. Donald Trump amerikai elnök változatlanul az ország gazdasági újraindítása mellett érvelt az arizonai Phoenixben, ahol a Honeywell egészségügyi arcmaszkokat gyártó üzemét látogatta meg. Jónak nevezte a Biztonsági Tanács öt állandó tagja csúcstalálkozójának ötletét Donald Trump amerikai elnök az orosz hivatali partneréhez, Vlagyimir Putyinhoz nemrég intézett levelében - közölte John Sullivan, az Egyesült Államok moszkvai nagykövete. Újraindult a migráció Olaszországban, a délolasz Lampedusára 422-en érkeztek vasárnap óta. Ezzel egy időben az agrárminiszter lemondással fenyegetett, ha a kormány nem rendezi a tartózkodási engedély nélküli több mint félmillió migráns helyzetét. Kétezer kilogramm mézet adott az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, valamint a Szent László és Korányi Kórház egészségügyi dolgozóinak a kormányzati akciócsoport, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrármarketing Centrum. Új pszichoaktív szerekkel kereskedőket fogtak el egy nagyszabású rendőrségi akció keretében Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében, 23 embert előállítottak, a gyanúsítottak száma jelenleg 21. Mávinform: Vonatpótló buszok járnak Szerencs és Nyíregyháza között május 8-tól felújítási munkálatok miatt. A Nemzetközi Evezős Szövetség jövőre virtuális versenyként rendezi meg az ergométeres világbajnokságot. Júniusban vonulna edzőtáborba a tavaly világbajnoki ezüstérmes magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott – mondta Károlyi Andrea, tokiói kvótáért küzdő csapat szövetségi kapitánya.