Újra Tehetség Napját rendeztek a Zeneakadémián

Újra megrendezték a Tehetség Napját a Zeneakadémián. A tanulók koncertet adtak, az érdeklődők pedig a tanórákba is bekapcsolódhattak.

Már sokadik alkalommal rendezi meg a Zeneakadémia a Tehetség Napja elnevezésű programját. A rendezvény egyik célja a pályakezdő tehetségek bemutatása. A Rendkívüli Tehetségek Képzőjétől a doktori iskoláig minden tanszék bemutatta tanulóit.

„Én most először játszom ezen a tehetségnapon és fantasztikus, hogy egy nap alatt akárki, aki nem is zeneértő bejöhet a Zeneakadémiára és megnézheti, hogy hogyan folyik itt az oktatás, koncerteken vehet részt, nyílt órákon, mesterkurzusokon, tehát ez egy fantasztikus esemény mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a zene vagy ez a környezet és bepillantást szeretne” – mondta Ács Dominika, a Zeneakadémia hallgatója.

A tanulók koncertjeit a Liszt Ferenc Kamarazenekar kísérte. „A próbafolyamat során nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy az ifjú művészek hogyan tanulják meg percről-percre a színpadi viselkedést is, itt nem elsősorban a viselkedésükre gondolok, hanem arra,. hogy az előadás közben miként lépnek interakcióba a koncertmesterünkkel, aki a zenekart vezeti vagy hogyan mutatják azt, ami az ő sziklaszilárd elképzelésük és nagyon helyesen ragaszkodnak hozzá, hogy tudják azt nekünk átadni, megosztani a zenekarral és nekünk kutya kötelességük erre reagálni” – így Lukácsházi György, a Liszt Ferenc Kamarazenekar tagja.

Nyílt órákon is részt vehettek az érdeklődők. Az intézmény rektora hárfa oktatást tartott. „Azt hisze, hogy egy nagyon érdekes folyamat, amit így első kézből láthatnak az ide látogatók, hogy hogyan készülünk fel egy produkcióra, honnan indulunk, hova jutunk el, mi az az instrukció, mi az az információ, amit adunk egy-egy fiatal tehetségnek, hogyan építik ezt ők be a saját darabjaikba, életükbe, munkájukba” – mondta Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora.

A nap végén kerekasztal beszélgetésen vehet részt a közönség, amelynek témája a tehetséggondozás. Este pedig Mozart műveit hallhatták a látogatók a Zeneakadémia Kamarazenekarának tolmácsolásában.