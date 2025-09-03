Keresés

Belföld

Újra támadnak a TikTok-pénzhamisítók – félmilliót ígérnek pár tízezresért

2025. szeptember 03., szerda 07:40 | Magyar Nemzet
pénzhamisítás TikTok

Újra megjelent a TikTokon egy állítólagos pénzhamisító, aki azt hirdeti: néhány tízezer forint befizetésével akár félmilliót is szerezhetsz. A veszélyes átverés újra terjed a platformon.

  • Újra támadnak a TikTok-pénzhamisítók – félmilliót ígérnek pár tízezresért

Ismét visszatért a TikTokra és az azzal megegyező Telegram csatornára a hamis pénz kínáló álprofil. Az ajánlat szerint, ha átutalsz neki 50 ezer forintot, kipostáz cserébe 500 ezer forint értékű hamis pénzt, ami annyira hasonlít a valódira, hogy mindenhol, még a bankokban is elfogadják.

A Malone nevű profil két fizetési módot fogad el: vagy kriptóban lehet pénzt küldeni (például Revoluton, Coinbase-en vagy Binance-en), vagy PayPalon. 

Az általa kiposztolt képek szerint az érdeklődőknek először egy képernyőfotót kell küldeniük, miszerint van elég fedezet a számlájukon. Ezután megkapják az adatokat, hogy hová kell utalni a pénzt.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

