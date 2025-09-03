Újra támadnak a TikTok-pénzhamisítók – félmilliót ígérnek pár tízezresért

Megosztás itt:

Ismét visszatért a TikTokra és az azzal megegyező Telegram csatornára a hamis pénz kínáló álprofil. Az ajánlat szerint, ha átutalsz neki 50 ezer forintot, kipostáz cserébe 500 ezer forint értékű hamis pénzt, ami annyira hasonlít a valódira, hogy mindenhol, még a bankokban is elfogadják.

A Malone nevű profil két fizetési módot fogad el: vagy kriptóban lehet pénzt küldeni (például Revoluton, Coinbase-en vagy Binance-en), vagy PayPalon.

Az általa kiposztolt képek szerint az érdeklődőknek először egy képernyőfotót kell küldeniük, miszerint van elég fedezet a számlájukon. Ezután megkapják az adatokat, hogy hová kell utalni a pénzt.

