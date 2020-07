13 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4448-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3329-en pedig már meggyógyultak. A környező országokban folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma, míg hazánkban harmincnál kevesebb új megbetegedést regisztrálnak naponta – közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Fertőzésveszélyesek lehetnek a koronavírus-járvány idején a BKK által kihelyezett új ivókutak, amit egyébként egy nemrég nyilvánosságra hozott amerikai kutatás is igazol- írja a Ripost. Az újbudai baloldal gyáván megfutamodott a Fidesz kezdeményezése elől - ezt jelentette ki a kerület kormánypárti önkormányzati képviselője, miután a baloldali pártok politikusai nem jelentek meg a testületi ülésen. Érezhető a feszültség és a keserűség Gyöngyöspatán - erről beszélt a térség országgyűlési képviselője, miután a településen kifizették az iskolai szegregáció miatt megítélt összegek első felét. Horváth László a Kossuth Rádióban elmondta: a gyöngyöspataiak többsége csalódottan vette tudomásul, hogy a Soros Györgyhöz köthető jogvédő szervezetek - a szegregációt kihasználva - sikerre vitték politikai pénzszerző akciójukat. Magyarországon trendi családosnak lenni és különösen trendi immár nagycsaládosnak lenni - mondta a Kopp Mária Intézet stratégiai elnökhelyettese a Magyar Nemzetnek. Molnár Balázs felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyermekvállalást újabb kormányzati intézkedések segítik, így például az ingyenes KRESZ- és nyelvvizsga lehetőségét július elsejétől kiterjesztették a cseden, gyeden és gyesen lévőkre. A gazdaság újraindításában jelentős szerepe van a kis- és közepes vállalatok fejlődését, piaci pozíciójuk erősítését és az ott dolgozók munkahelyének biztonságát jelentő beruházásoknak - hangsúlyozta Varga Mihály. A pénzügyminiszter bejelentette: várhatóan újabb 78 cég nyer el több mint 2 milliárd forintot a Pest megyei vállalkozások eszközberuházásait támogató pályázati felhívás utólagos keretemelésének köszönhetően. Öt újabb pályázatot írt ki a kormány a Magyar Falu Program keretében - jelentette be a be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta: az önkormányzati kerékpárutak építésére, temetőfejlesztésre, építési telkek kialakítására, valamint elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására adhatnak be pályázatot. Több száz milliónyi beruházás érkezik Magyarországra a következő hónapokban Koreából - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szöulban tett látogatása során. A világon 16,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 647 910, a gyógyultaké pedig 9 360 046 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Rekordszámú, 467 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak hétfő reggelig Szerbiában, ahol a járvány halálos áldozatainak száma egy nap alatt nyolccal, 534-re nőtt. Továbbra sem lassul számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, ismét nyolcszáznál több új beteget regisztráltak, az eddig igazolt fertőzöttek száma ezzel meghaladta a 65 ezret. Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását. A szabályok megszegői 400 és 1000 euró közötti bírságra számíthatnak. A koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma valójában meghaladhatja a 44 ezret Spanyolországban - közölte saját számításait az El País című madridi lap. Megnyitottak a múzeumok és az éttermek Szentpéterváron a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések feloldásának újabb szakaszaként. A marokkói kormány utasítására elzárták a külvilágtól az ország főbb nagyvárosait a Covid-19 járvány utóbbi időben tapasztalt, gyorsuló terjedése miatt. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem adatai szerint Floridában egy nap alatt 9300 új fertőzöttet regisztráltak. Az Egyesült Államokban az azonosított fertőzöttek száma csaknem 4,2 millió. Nyolcvanezer embert evakuálnak a Vietnam középső részén fekvő, tengerparti Danangból, miután a hétvégén pozitív lett a koronavírus-tesztje a nagyváros újabb három lakosának - közölte az indokínai ország kormánya. Hongkongban kötelező a maszk viselése a közterületeken és a nyilvános zárt helyeken - jelentették be a helyi hatóságok, miután szigorításra kényszerültek a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt. A november 3-i elnökválasztáson „a csendes többség” hallatni fogja hangját - írta Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök. Az év elejétől júniusig 1282 civil - köztük 340 gyerek - vesztette életét Afganisztánban a háború miatt, 2176-an pedig megsebesültek - derül ki az ENSZ afganisztáni segítő missziójának jelentéséből. Egy tűzoltó meghalt, hatan pedig megsérültek oltás közben Portugáliában, ahol Oleiros városánál kigyulladt az erdő. A meteorológusok szerint a következő napokban közel 40 fok és 65 km/órás szél várható, így valószínűleg több települést evakuálni kell. Óriási áradások alakultak ki a Hanna névre keresztelt hurrikán után. A vihar 145 km/órás széllel érkezett. Texas államban 280 ezer háztartás maradt áram nélkül. 269 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek egy bűnszervezet, amely az általános forgalmi adó megfizetése nélkül értékesített műszaki cikkeket belföldön - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Szombattól újra normál nyitvatartási rend szerint közlekedik a Zugligeti Libegő - közölte a BKV . Kalmár Ákos 14:52:00 perces egyéni csúccsal nyert 1500 méter gyorson a margitszigeti Négy Nemzet Úszóversenyen, melyet összesítésben nagy fölénnyel nyertek a házigazda magyarok. Lékó Péter 2,5:1,5-re kikapott a holland Anish Giritől a Legends of Chess elnevezésű online sakktornán.