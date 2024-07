Újra szavazniuk kell a fonyódiaknak + videó

Megosztás itt:

Azt nagyon fontos kiemelnek, hogy a helyi választási iroda és a helyi választási bizottság semmiben nem hibázott, ők korrektül elvégezték s munkát azonban a választások után le is vitték a szavazatokat Kaposvárra, Somogy Varmegye székhelyére, ahol át is adtak a Nemzeti Választási Iroda által lezárt dobozokat és erről átadási jegyzőkönyv is készült. Farkas Gábor, aki jelenleg is képviselőtársam és indult a képviselő jelölti választáson is, felülvizsgálati kérelemmel fordult a megyei választási bizottsághoz. - mondta Fonyód megválasztott polgármestere, Erdei Barnabás.

Farkas Gábor mindössze egy szavazattal maradt alul az előtte még bejutast érő nyolcadik helyen végző Oláh Andrea Magdolnától. Mivel tudomására jutott, hogy több szavazókörben is többszöri áramszünet nehezítette a szavazatszámlálók munkáját, a Területi Választási Bizottságnál kérte a szavazatok újraszámolását.

Az újraszámolást követően nemcsak én, hanem több képviselő-jelölt társam is több szavazatot kapott volt, akitől viszont vontak le, mert kevesebb szavazata lett a ténylegesen megállapítottnál. Ezt a döntést támadta meg a Helyi Összefogás Egyesület egyik jelöltje, nyilván minden szíve joga meg volt erre, hiszen a törvény erre lehetőséget biztosított neki, így a Kúriához került az ügy. - fogalmazott Farkas Gábor, képviselő.

A Kúria viszont megállapította, hogy a Területi Választási Iroda törvénytelenül járt el, amikor újraszámolta a szavazatokat a Területi Választási Bizottság nélkül. Ügydöntő volt az is,- hogy bár a bíróság nem kérte- a Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda munkatársa személyesen vitte fel azt a sérült költöztető dobozt, amelyben a szavatok voltak. A tanácsnokok mindezek fényében úgy határoztak, hogy mivel ha sérült a szállítóeszköz – jelen esetben a doboz – akkor nem lehet garantálni azt, hogy illetéktelen személyek is hozzáférjenek, így újra ki kell írni a választásokat Fonyódon. A képviselő-jelöltekre július 7-én adhatják le voksukat a városlakók.