Belföld

Újra országos gyűjtést indít az Élelmiszerbank a rászorulók megsegítésére

2025. november 11., kedd 11:08 | MTI
rizs Élelmiszerbank készételkonzervek tészták szószok bébiételek lekvárok befőttek édességek hűtést nem igénylő élelmiszer

159 település 473 áruházban összesen 8800 önkéntes fogadja majd a felajánlásokat péntektől vasárnapig a Magyar Élelmiszerbank Egyesület élelmiszergyűjtő akciójának keretében - közölte az egyesület kedden az MTI-vel.

  • Újra országos gyűjtést indít az Élelmiszerbank a rászorulók megsegítésére

A kampánynak évről évre helyet adó Tesco, Aldi, Auchan és Metro áruházakon kívül idén már a Lidl egységeiben is lehet felajánlásokat tenni, és összességben majdnem harmadával emelkedik a gyűjtőpontok száma - írták a közleményben.

Adományként a készételkonzervek, a rizs, a különböző tészták és a hozzájuk illő szószok, a bébiételek, valamint a lekvárok, befőttek és egyéb édességek, illetve a többi, hűtést nem igénylő élelmiszer jelenti a legnagyobb segítséget - hívták fel a figyelmet a szervezők.

A nagyobb Tesco áruházakban előre összekészített adománycsomagokat is lehet vásárolni, amivel egy négyfős rászoruló család ünnepi vacsoráját biztosíthatják a támogatók.

A vásárlók adományaikkal közvetlenül a környezetükben élő rászorulókat támogathatják. Az Élelmiszerbank az összegyűjtött élelmiszereket az áruházak környékén működő karitatív szervezetek segítségével juttatja el a nélkülözőkhöz. A támogatásokból idősek, nagycsaládosok, gyermekotthonok lakói, fogyatékkal élők, hajléktalanok és az ország legelmaradottabb településein élők részesülnek - írták a sajtóanyagban.

A felajánlott tartós élelmiszert pénteken 15 és 20 óra között, szombaton 8 és 19 óra között, vasárnap pedig 8 és 18 óra között lehet átadni az egyesület önkénteseinek.

Felidézték, hogy az Élelmiszerbank tavalyi karácsonyi élelmiszergyűjtési akciójának keretében összesen 374 tonnányi adomány gyűlt össze, így az egyesület összesen 75 ezer csomaggal tudta segíteni a nélkülözőket.

"Húsz éve szervezünk hasonló akciókat, aminek az eredményeként több mint kilencszázezer darab, egyenként 4-5 kilós élelmiszercsomagot tudtunk eddig kiosztani. Reméljük, idén meglesz az egymilliomodik is" - idézték Nagygyörgy Andrást, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatóját.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

