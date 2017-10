Újra megszavazták a kötelező kéményseprés eltörlését

MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. 2,5 HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTA A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMOT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. A MORATÓRIUM NOVEMBER 15-TÕL ÁPRILIS 30-IG TART ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLY. ÁLLAMKINCSTÁR: EDDIG 97 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁSI ELÕLEGET FIZETTEK KI A GAZDÁLKODÓKNAK. AZ ÕSTERMELÕK ÉS AZ ÁFAFIZETÉSRE KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLYEK HELYETT IS A NAV KÉSZÍTI AZ ADÓBEVALLÁST 2018-TÓL. MABISZ: 300 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KÁRT OKOZOTT A VASÁRNAPI VIHAR. NOVEMBER VÉGÉIG KELL DÖNTENIE AZ NNI-NEK, HOGY ELRENDELI-E A NYOMOZÁST A JOBBIKOS MIRKÓCZKI ÁDÁM FELJELENTÉSE ALAPJÁN. SZERDÁN KEZDÕDIK A HAJLÉKTALANOK TÉLI ELLÁTÁSA, TAVASZIG AZ EDDIGINÉL 1500-ZAL TÖBB FÉRÕHELY ÁLL RENDELKEZÉSRE. RENDÕRÖK SZÁLLÍTJÁK KI A RENDELÕKBE AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉRHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET MAGYAR NEMZET. TOVÁBB BÕVÜLHET JÖVÕRE BUDAPESTEN A BUBI KERÉKPÁRHÁLÓZAT VILÁGGAZDASÁG. LESZAVAZTA AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE, NEM LESZ PARLAMENTI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG A FIDESZ 2010-ES KAMPÁNYKÖLTÉSEIRÕL. A JOBBIK VÁLASZKÉNT BEJELENTETTE: "CSONKA BIZOTTSÁGOT" HOZ LÉTRE A KAMPÁNYKÖLTÉSEK VIZSGÁLATÁRA. AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁÉRT ÁLLTAK KI LMP-S, MSZP-S ÉS FÜGGETLEN ELLENZÉKI KÉPVISELÕK. FIDESZ: AZ ELLENZÉK NEM TÁMOGATTA A NÕK ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK SZIGORÚBB BÜNTETÉSÉT. EGYÜTT: ORVOSI IGAZOLÁSSAL MENTETTE KI MAGÁT A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ALÓL SIMONKA GYÖRGY, PIHENÉS HELYETT AZONBAN TÖBB PROGRAMON IS RÉSZT VETT. NOVEMBERTÕL TOVÁBB EMELKEDNEK A BÉREK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN JELENTETTE BE BALOG ZOLTÁN. IDÉN IS KIFIZETI A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁT A KORMÁNY, 56 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL A KABINET A CÉLRA - VILÁGGAZDASÁG. FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. NEM KÉR MENEDÉKET BELGIUMBAN A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK. CARLES PUIGDEMONT KIJELENTETTE: NEM MENEDÉKKÉRÉS MIATT UTAZOTT BRÜSSZELBE, HANEM MERT AZ „EURÓPA FÕVÁROSA”. PUIGDEMONT KIJELENTETTE, HOGY VISSZATÉR KATALÓNIÁBA, HA GARANTÁLJÁK AZ "IGAZSÁGOS BÁNÁSMÓDOT". PUIGDEMONT BRÜSSZELBEN: SÚLYOS A DEMOKRATIKUS DEFICIT SPANYOLORSZÁGBAN. TÉNYLEGES ÉLETFOGYTIGLANI BÜNTETÉS BEVEZETÉSÉT KEZDEMÉNYEZIK CIVILEK SZERBIÁBAN GYERMEK, KISKORÚ VAGY VÁRANDÓS NÕ ELLENI GYILKOSSÁG ESETÉN. NOVEMBER 1-JÉN ÉLETBE LÉP AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS KUBA KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. LAVROV: A SZANKCIÓKKAL A FEGYVER- ÉS ENERGIAPIACRÓL AKARJA KISZORÍTANI OROSZORSZÁGOT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. 9 EMBER FELDARABOLT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY JAPÁN FÉRFI LAKÁSÁBAN, TOKIÓ KÖZELÉBEN. LEGKEVESEBB 20 EMBER MEGHALT A BOKO HARAM TÁMADÁSÁBAN NIGÉRIA ÉS KAMERUN TERÜLETÉN. MÁSFÉL MILLIÓ EMBER MARADT ÁRAM NÉLKÜL WASHINGTONTÓL MAINE ÁLLAMIG A RENDKÍVÜL ERÕS VIHAROK MIATT. TAGADJA BÛNÖSSÉGÉT TRUMP VOLT KAMPÁNYFÕNÖKE, AKI ELLEN VÁDAT EMELTEK HÉTFÕN AZ OROSZ SZÁLAKRÓL SZÓLÓ NYOMOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. PAUL MANAFORTOT TÖBBEK KÖZÖTT AZZAL VÁDOLJÁK, HOGY OFFSHORE SZÁMLÁI VANNAK, ÉS HOGY LOBBIZOTT A KORÁBBI OROSZBARÁT UKRÁN KORMÁNYNAK. TRUMP NEMRÉG BOSZORKÁNYÜLDÖZÉSNEK NEVEZTE AZ ÜGYÉSZI VIZSGÁLATOT, SZERINTE INKÁBB HILLARY CLINTON OROSZ ÜGYEIT KELLENE VIZSGÁLNI. RÁLÕTTEK KIJEV MELLETT EGY PUTYIN ELLENI MERÉNYLETTEL VÁDOLT FÉRFI AUTÓJÁRA, A FELESÉGE MEGHALT. ALÁÍRTA A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT VÉGÉT JELENTÕ ÚJ TERRORELHÁRÍTÁSI TÖRVÉNYT EMMANUEL MACRON. TALLIN: ÉSZTORSZÁG NEM TUDJA TELJESÍTENI ÉV VÉGÉIG AZ ELÕÍRT UNIÓS BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁT. HÚSZ ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK A DUNAFÖLDVÁRI IDÕS EMBER MEGÖLÉSÉVEL VÁDOLT FÉRFIT. JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY 31 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY HALÁLRA VERT ZALAEGERSZEGI OTTHONÁBAN EGY ALVÓ IDÕS ASSZONYT. ELÍTÉLTEK ÖT EMBERT ELSÕ FOKON A 2006-OS TISZAI ÁRVÍZ UTÁNI FERTÕTLENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS CSALÁS MIATT. ELÕZETESBE KERÜLT EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ 18 ÉVES NÕ, AKI SÚLYOSAN BÁNTALMAZTA 15 HÓNAPOS KISLÁNYÁT MEDGYESEGYHÁZÁN. VÁDAT EMELTEK KÉT EMBER ELLEN A SZEGEDEN JANUÁRBAN EGYMÁSSAL SZEMBEN HALADÓ SZEMÉLYVONATOK ÜGYÉBEN. A MOZDONYVEZETÕT ÉS A FORGALOMIRÁNYÍTÓT MULASZTÁSUK MIATT VÁRHATÓAN PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLIK. VÁDAT EMELTEK EGY FERTÕENDRÉDI NÕ ELLEN, AKI BENYUGTATÓZVA HALÁLRA RÁZTA HÉT HÓNAPOS CSECSEMÕJÉT.