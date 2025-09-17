Újra meghirdették a településeknek szánt, különleges rangot kínáló pályázatot

Megosztás itt:

Nagy-Vargha Zsófia ismertette, a nyertes városok számára a cím viselésének egy éve a fiatalokról fog szólni, ehhez 100-100 millió forint támogatást is kapnak. A pályázat célja az is, hogy "ez a két település jobban figyel egy kicsit egymásra", így egymásnak is szerveznek majd programokat - tette hozzá.

Hangsúlyozta, a fiataloknak közösségekre van szükségük ahhoz, hogy egy település élhetővé váljon, hiszen akkor fognak kötődni egy helységhez, ha érzik, van kihez és mihez tartozniuk. A pályázat elbírálásakor az is egy fontos szempont lesz, hogy az adott település mennyire vonja be a fiatalokat a döntéshozatalba vagy a pályázat előkészítésébe - jegyezte meg.

Az elbírálók elmondása szerint arra is figyelni fognak, hogy a pályázók mekkora hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, mennyire szerveznek önkéntes akciókat, és milyen mértékben jelenik meg a sport és a mentális egészség gondozása a település életében. Kiemelte, fontos, hogy a programba a helyi intézmények is bekapcsolódjanak, emellett elinduljanak olyan projektek, amelyek nemcsak ebben az egy évben, hanem tovább is tudnak működni.

Nagy-Vargha Zsófia szorgalmazta településmérettől és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül a pályázatát benyújtását. Megjegyezte, egy település életében a legfontosabb az, hogy a fiatalokat helyben tartsa, vagy ha elmentek onnan, hazatérjenek, és ott alapítsanak családot.

A helyettes államtitkár ismertette, a pályázati kiírás megtalálható a KIM honlapján, ahol részletes leírást olvashatnak az érdeklődők az elvárásokról. A pályamunkákat e-mailen keresztül lehet benyújtani október 15-ig, ezt követően egy szakmai zsűri értékeli majd a pályamunkákat - tette hozzá.

Megjegyezte, ez a zsűri határozza majd meg, ki kerülhet be az élő televíziós adásba, ahol a nyolc pályázó szállhat majd versenybe a cím elnyeréséért. A műsorban látott produkciókat is egy másik zsűri fogja értékelni, melynek elnöke Hankó Balázs miniszter, tagjai pedig többek között Varga Katalin paralimpikon, Alin Nicuta énekes, Brimo Widad 2024-es ENSZ ifjúsági küldött és Ugron Zsolna író lesznek - mondta.

Nagy-Vargha Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában egyebek mellett arról beszélt, a pályázati anyagokban a települések eddigi munkájának bemutatása mellett azt is szeretnék látni, hogy milyen programokkal készülnek a 2026-os évre.

Forrás: MTI

Fotó: MTI / Kocsis Zoltán