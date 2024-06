Újra magyar kézben a reptér + videó

"Azzal lehet számolni, hogy az évtized végére az utasforgalom eléri a 30 millió főt per év, és a cargo pedig további 100 ezer tonnával növekedhet 300 ezer tonnáig, ez pedig azt jelentené, hogyha ezt az ütemet tudják tartani, ezzel a nyereségi szinttel, akkor az évtized végéig nem zárható ki, hogy 60-70 milliárd forintos profitot tud termelni ez a cég, és hogyha ezt elosztjuk azzal az összeggel, azzal az 1000 milliárddal ami az államra esett, ami egyébként a jövőben tovább csökkenhet, akkor azt ki lehet jelenteni, nagyjából egy húsz éves időtávon belül már így is meg tud térülni." - fogalmazott a Világgazdaság szakújságírója, Hecker Flórián.

