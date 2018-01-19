2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Újra kell kezdeni a Hunvald-ügyet

Hír TV

2018. január 19., péntek 12:25

Újra kell kezdeni a Hunvald-ügyet, mert az azt tárgyaló bíró lemondott posztjáról – tudta meg a Hvg.hu.
Újra lenne VII. kerületi polgármester Hunvald György

Hír TVÚjra lenne VII. kerületi polgármester Hunvald György

A portál azt írja, a bíró azért távozik posztjáról, mert nem akar egy olyan bírói szervezet része lenni, amelyben nem szakmai alapon születnek meg a döntések. A lemondás miatt az összes, általa vezetett ügyet újra kell kezdeni, így Hunvald György szocialista politikus perét is.

A volt politikus ellen több büntetőeljárás is indult, az egyikben önkormányzati ingatlanok áron aluli eladása miatt, a másikban pedig hűtlen kezelés miatt vádolták meg.

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Hunvald Györgybüntetőeljárásbíró

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