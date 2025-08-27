Keresés

Belföld

Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben

2025. augusztus 27., szerda 06:40 | Magyar Nemzet
Magyar Péter FIDESZ

A Nézőpont Intézet friss kutatása szerint a Fidesz–KDNP magabiztosan nyerné a választást, ha most vasárnap tartanák. A kormánypárt erős nyarat zárt, míg a Tisza Párt támogatottsága megrekedt.

  • Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben

Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna. A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon start program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte – állapította meg a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása. Mint jelezték, a kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg, ha vasárnap tartanák a választásokat.

A Nézőpont felmérése szerint a Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta. A pártelnök sokadik országjárása és több, elöljáróban jelentősnek beharangozott beszéde sem maradt emlékezetes. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

