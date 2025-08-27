Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben

Megosztás itt:

Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna. A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon start program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte – állapította meg a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása. Mint jelezték, a kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg, ha vasárnap tartanák a választásokat.

A Nézőpont felmérése szerint a Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta. A pártelnök sokadik országjárása és több, elöljáróban jelentősnek beharangozott beszéde sem maradt emlékezetes.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!