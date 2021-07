Újra ellenzéki össztűz zúdul a kormányra a Sinopharm miatt

Ha a baloldalon múlt volna, akkor ma a magyar emberek fele be sem lenne oltva - reagált a baloldali pártok nyilatkozataira a Fidesz-frakció. A kormány lehetővé teszi a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét augusztus 1-től, ehhez bőséges mennyiségű vakcina áll rendelkezésre - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor: az egészségügyben dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás. A Magyar Orvosi Kamara is egyetért az egészségügyi dolgozók kötelező beoltásával. Kásler Miklós: jobb lenne, ha a harmadik oltás nem lenne azonos az első két vakcinával - mondta Magyarország élőben című műsorunkban. Az iskolakezdés első két napján minden oktatási intézményben lehetővé teszik, hogy a 12 évesnél idősebb gyerekek felvegyék a koronavírus elleni oltást, amennyiben szüleik ezt megengedik - mondta el a miniszterelnök. Nemcsak egyszerűen engedélyezni kell a koronavírus elleni harmadik oltást, hanem kifejezetten oltási programot kell hirdetni a 60 évnél idősebb, Sinopharmmal oltott emberek esetében - mondta rendkívüli budapesti sajtótájékoztatóján a főpolgármester. Közös álláspont kialakítására törekednek Európa jövőjéről a visegrádi országok – mondta Kövér László a V4-ek fehérvárcsurgói találkozóján. 64 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, elhunyt 2 beteg. Eddig több mint 5 millió 559 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 millió 268 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Ma elhagyta a budapesti Bethesda kórházat az első olyan gyermek, aki állami támogatással kapott SMA-kezelést - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. A gyerek szent dolog Magyarországon, nem engedhetjük, hogy szexuális propagandisták grasszáljanak az iskoláinkban - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Megsértette egy második világháborús túlélő személyiségi jogait Kunhalmi Ágnes, mert Facebook-oldalára Sebes Emil megkérdezése nélkül tett ki fényképet - írta a Magyar Nemzet. Magyarország 2021 első negyedévében a legjobb foglalkoztatási adatot produkálta a rendszerváltoztatás óta - mondta Bodó Sándor államtitkár. A maklári üzemfejlesztéssel 180 új munkahelyet teremt a Bosch, amelyhez a kormány 12,250 milliárd forint kormányzati támogatást nyújt - mondta Szijjártó Péter. Varga Mihály pénzügyminiszter avatta fel a magyar fejlesztésű defibrillátorokat, röntgen rendszereket és EKG-kat gyártó Innomed Medical Zrt. esztergomi üzemcsarnokát, amely 1,6 milliárd forintos beruházással jött létre. Klímavédelmi beruházásokra lehet pályázni a balatonnál, amelyre több mint 538 millió forintot ad a kormány az önkormányzatoknak – mondta Schanda Tamás államtitkár. ITM-államtitkár: a következő tíz évben 36 milliárd forinttal támogatja a kormány zöld buszok vásárlását és üzemeltetését. Egy közösség becsületbeli ügye, hogy ne felejtse el a múltját, emlékezzen azokra, akik meghatározó módon alakították életét - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Jelentős egészségipari fejlesztést valósított meg a kormány Esztergomban az Egészségipari Támogatási Programon keresztül. Július végén tartják a 196. Anna-bált Balatonfüreden. Az emberéleteket és súlyos anyagi károkat követelő németországi áradások miatt, Orbán Viktor a magyar emberek nevében részvétét fejezte ki Angela Merkelnek. Több élelmiszert és ételízesítőt is vissza kell hívni a forgalomból allergén és szennyeződésveszély miatt - olvasható a NÉBIH honlapján. Azbej Tristan, a magyar kormány üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára részt vett és felszólalt a nemzetközi vallásszabadság-csúcstalálkozón az amerikai fővárosban. Már több mint 188,8 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az új koronavírusos megbetegedések száma, ezért a válságstáb szigorításokról döntött. Októbertől az amerikai Moderna koronavírus elleni oltóanyaga is elérhető lesz Szerbiában. Izraelben megugrott az új koronavírus-fertőzöttek száma, és egyre több a súlyos beteg is a delta változat miatt. Az Egyesült Államok és Németország közötti kétoldalú együttműködés erős, és az amerikai kormányzat meg van győződve arról, hogy ez a kooperáció folytatódik - mondta Joe Biden amerikai elnök, amikor a Fehér Házban fogadta Angela Merkel német kancellárt. Bulgáriában visszavonta jelöltjét a kormányfői tisztségre az előre hozott parlamenti választásokon győztes Van Ilyen Nép nevű párt vezetője, Szlavi Trifonov, miután heves bírálatok érték. Legalább hét újságírónál kezdtek házkutatást a fehérorosz biztonsági szolgálatok. A letartóztatott kubai tüntetők azonnali szabadon bocsátását követelte az ENSZ emberi jogi főbiztosa, és felszólította a havannai kormányt, hogy párbeszéd útján kezelje a problémákat. Mintegy húszezer, az amerikai hadseregnek segítő afgán kérte az Egyesült Államokat, hogy menekítse ki őket - közölte a Fehér Ház. A Líbiában harcoló külföldi zsoldosok a következő hetekben megkezdik kivonulásukat a háború sújtotta országból - mondta Heiko Maas német külügyminiszter. 100 fölött a halálos áldozatok száma a németországi áradásoknak, és sokan eltűntek. A dél-hollandiai Maastricht városa felszólította tízezer polgárát, hogy hagyja el otthonát és keressen védelmet az árvíz elől. Többszöri késszúrással életveszélyesen megsebesítette egy 85 éves férfi a főbérlőjét Esztergomban. Nem jogerősen tíz év börtönt kapott az a férfi, aki tavaly májusban életveszélyesen bántalmazta és megkéselte az édesapját. Hamis okiratokat gyártók és megrendelők, azaz összesen 113 ember ellen emelt vádat a Paksi Járási Ügyészség. Halálra gázolt egy kerékpárost a busz a 36-os úton, Nagycserkesznél. Egy hónapos felújítási munkák után, vasárnaptól újra fogad vonatokat a Nyugati pályaudvar - közölte a BFK vezérigazgatója. Újabb vonalain vezeti be az elsőajtós felszállást a BKK ott, ahol nem okoz menetidő-növekedést. Heves zivatarokra, intenzív esőzésekre figyelmeztet az OMSZ. Isztambulban rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2023-as döntőjét. Az FK Rigas FS együttese lesz a Puskás Akadémia ellenfele a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. Sérülése miatt Babos Tímea nem indul a jövő pénteken kezdődő tokiói olimpia tenisztornáján. A következő idényben már nem a Barcelonában kosárlabdázik majd a válogatott Hanga Ádám. Elmaradt a jet-ski Magyar Nagydíj megnyitója, mert a csütörtök esti vihar több mint egymillió forintos kárt okozott.